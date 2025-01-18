Деревня альпак – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня альпак» в Пятигорске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
На машине
8 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревня альпак и Долина нарзанов
Путешествие в мир альпак и нарзанов, где каждый найдет для себя что-то особенное. Идеально для семейного отдыха и незабываемых впечатлений
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Джиппинг
На машине
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак
Один день в Пятигорске: водопады, горы и добродушные альпаки. Откройте для себя незабываемые пейзажи и удивительных животных в экодеревне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 января 2025
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Были на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. Экскурсоводом была Лолита, приятная, общительная девушка. Спасибо за поездку!
    Были на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. ЭкскурсоводомБыли на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. Экскурсоводом
  • Э
    Элиза
    13 октября 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Сегодня я побывала на замечательной экскурсии в гостях у милых, пушистых и добрых альпак. Эти прекрасные животные не оставят ни
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    кого равнодушными, и взрослые и детки будут очень довольны. По прибытии в деревню альпак, нас встретили вежливые и добродушные хозяева, которые дали мисочку с морковкой. После чего сначала нас познакомили с милыми кроликами, которых можно погладить и покормить, а потом мы прошли в загончик, где нам на встречу прибежали весёлые и ласковые барашки и прекрасные альпаки, послушали историю их появления, пофотографировали и покормили их. У всех животных на ферме есть свои имена и свои истории. Очень познавательно послушать о каждом из них. Также мы посетители Долину нарзанов, где пообедали вкусными хычинами, полюбовались окружающими нас горами. В Долине Нарзанов мы попробовали водичку на разных источниках, посетили замок, погуляли по необычно красивой экотропе. Кроме того, по дороге мы совершили несколько остановок на самой красивой дороге Кавказа, ведущей к урочищу Джилы-Су, полюбовались прекрасным Эльбрусом. Огромное спасибо гиду Станиславу, за интереснейшие истории Кавказа, за ответы на все интересующие вопросы. Огромное спасибо организатору этой шикарной Людмиле. Это было нереально классно, очень интересно и позитивно😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞

  • А
    Анастасия
    2 октября 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров. Побывали в Долине Нарзанов,ферме
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    Альпак,смотровой площадке на перевале Шаджатмаз,на высоте 2081 м над уровнем моря. Удобная машина, опытный водитель и гид одновременно. Информацию преподносил по сути и с юмором) Так же по пути можно заехать на перекус,где готовят домашние вкусные хычины и чай из облепихи. Приятно, что есть возможность посетить великолепные места Кавказа без большого количества туристов. Спасибо!

    Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туровЕсли Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туровЕсли Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туровЕсли Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туровЕсли Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туровЕсли Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров
  • А
    Алсу
    29 августа 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Экскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечал. Интересный и тактичный собеседник.
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    Абсолютно ничего не навязывал, предлагал лучшие локации по маршруту. Очень аккуратный водитель. Нашёл общий язык с нашим сыном. Хотя он у нас большой каприза. Обедали в очень интересном месте, там были очень вкусные хычины и шикарный авторский чай.

    Экскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечалЭкскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечалЭкскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечалЭкскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечал
  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Замечательная экскурсия и необыкновенной красоты маршрут. Отличный, весёлый гид Станислав, в меру информации, интересные легенды и главное никто не торопил,
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    останавливались по любому нашему желанию, рассматривали и фотографировались столько, сколько хотели. И самое главное очень понравилось двум детям 12 и 14 лет. Для них рассчет был в первую очередь на альпак и сусликов, но и им экскурсия тоже очень понравилась.

  • Ю
    Юлия
    10 июля 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    ВЕЛИКОЛЕПНО! ВСЕ! Кожей почувствовали мощь потока водопадов, отведали вкуснейших хычин, наобнимались с альпаками и покормили сусликов! Набрали воды из источников и
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    прихватили с собой местных сладостей, прогулялись вдоль скал - аватаров. Отдельное спасибо гиду Роману!!! Благодаря его тонкому чутью везде застали чудесную погоду. Поверьте, нужно просто довериться! Отдельно хочу отметить его чувство юмора и умение сделать путешествие незабываемым, комфортным, безопасным, насыщенным впечатлениями! Ещё раз спасибо! Ооооооочень рекомендую! Настоятельно))) Ребята, процветания вам и голодных до эмоций путешественников! Продолжайте знакомить нас с красотами вашего края!

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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Деревня альпак»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в январе 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Деревня альпак" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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