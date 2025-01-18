6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревня альпак и Долина нарзанов
Путешествие в мир альпак и нарзанов, где каждый найдет для себя что-то особенное. Идеально для семейного отдыха и незабываемых впечатлений
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак
Один день в Пятигорске: водопады, горы и добродушные альпаки. Откройте для себя незабываемые пейзажи и удивительных животных в экодеревне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 января 2025Были на Новогодних каникулах, экскурсия понравилась) Хоть местами был сильный туман, но виды были завораживающие. Экскурсоводом была Лолита, приятная, общительная девушка. Спасибо за поездку!
- ЭЭлиза13 октября 2024Сегодня я побывала на замечательной экскурсии в гостях у милых, пушистых и добрых альпак. Эти прекрасные животные не оставят ни
- ААнастасия2 октября 2024Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров. Побывали в Долине Нарзанов,ферме
- ААлсу29 августа 2024Экскурсия нашей семье очень понравилась. Нас сопровождал гид Роман. Информацией не нагружал, на все вопросы отвечал. Интересный и тактичный собеседник.
- ЕЕлена7 августа 2024Замечательная экскурсия и необыкновенной красоты маршрут. Отличный, весёлый гид Станислав, в меру информации, интересные легенды и главное никто не торопил,
- ЮЮлия10 июля 2024ВЕЛИКОЛЕПНО! ВСЕ! Кожей почувствовали мощь потока водопадов, отведали вкуснейших хычин, наобнимались с альпаками и покормили сусликов! Набрали воды из источников и
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Деревня альпак»
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