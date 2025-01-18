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кого равнодушными, и взрослые и детки будут очень довольны. По прибытии в деревню альпак, нас встретили вежливые и добродушные хозяева, которые дали мисочку с морковкой. После чего сначала нас познакомили с милыми кроликами, которых можно погладить и покормить, а потом мы прошли в загончик, где нам на встречу прибежали весёлые и ласковые барашки и прекрасные альпаки, послушали историю их появления, пофотографировали и покормили их. У всех животных на ферме есть свои имена и свои истории. Очень познавательно послушать о каждом из них. Также мы посетители Долину нарзанов, где пообедали вкусными хычинами, полюбовались окружающими нас горами. В Долине Нарзанов мы попробовали водичку на разных источниках, посетили замок, погуляли по необычно красивой экотропе. Кроме того, по дороге мы совершили несколько остановок на самой красивой дороге Кавказа, ведущей к урочищу Джилы-Су, полюбовались прекрасным Эльбрусом. Огромное спасибо гиду Станиславу, за интереснейшие истории Кавказа, за ответы на все интересующие вопросы. Огромное спасибо организатору этой шикарной Людмиле. Это было нереально классно, очень интересно и позитивно😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞