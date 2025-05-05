Перед стартом вы получите подробную карту маршрута с информацией, вопросами и подсказками. Двигаясь от точки к точке, познакомитесь с главными локациями исторического центра Пятигорска. Откроете любопытные факты о городе. А пройдя квест до конца и собрав список ингредиентов, сможете разгадать секретное блюдо и насладиться им в одном из лучших ресторанов.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Как проходит квест

Квест проходит без сопровождения организатора. Вам предстоит прогуляться излюбленными маршрутами «водяного общества» 19 века, выполняя задания из маршрутного листа и собирая информацию об исторических объектах по пути.

Что вас ожидает

Вы пройдёте по историческому центру Пятигорска и осмотрите важнейшие достопримечательности. В программе квеста:

Парк Цветник

Лермонтовская галерея

НИИ Курортологии

Ермоловские ванны

Грот Дианы

Нагорный парк

Елизаветинская галерея

Ключевое слово, которое вам нужно будет отгадать, — это название блюда. В финальной точке маршрута вы определите его по собранным по пути ингредиентам и с удовольствием попробуете:)

Организационные детали