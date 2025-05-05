Перед стартом вы получите подробную карту маршрута с информацией, вопросами и подсказками. Двигаясь от точки к точке, познакомитесь с главными локациями исторического центра Пятигорска. Откроете любопытные факты о городе.
А пройдя квест до конца и собрав список ингредиентов, сможете разгадать секретное блюдо и насладиться им в одном из лучших ресторанов.
А пройдя квест до конца и собрав список ингредиентов, сможете разгадать секретное блюдо и насладиться им в одном из лучших ресторанов.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание квеста
Как проходит квест
Квест проходит без сопровождения организатора. Вам предстоит прогуляться излюбленными маршрутами «водяного общества» 19 века, выполняя задания из маршрутного листа и собирая информацию об исторических объектах по пути.
Что вас ожидает
Вы пройдёте по историческому центру Пятигорска и осмотрите важнейшие достопримечательности. В программе квеста:
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- НИИ Курортологии
- Ермоловские ванны
- Грот Дианы
- Нагорный парк
- Елизаветинская галерея
Ключевое слово, которое вам нужно будет отгадать, — это название блюда. В финальной точке маршрута вы определите его по собранным по пути ингредиентам и с удовольствием попробуете:)
Организационные детали
- Это не экскурсия, а самостоятельный квест без сопровождения гида
- Программа квеста будет интересна и понятна взрослым и детям от 8 лет
- Сценарий квеста рассчитан на 1–4 чел. Если вас будет больше, просьба сообщить заранее
- Обед секретным блюдом входит в стоимость
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 32 туристов
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
5 мая 2025
Отлично, познавательно и очень вкусно провели время, как взрослые, так и дети. Интересный квест, рекомендуем однозначно 👍 Екатерина, спасибо и успехов вам 💐
Александр
13 фев 2025
Очень интересный квест с грамотным сопровождением в лице Екатерины.
Спасибо за отлично проведённое время!
Спасибо за отлично проведённое время!
Входит в следующие категории Пятигорска
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