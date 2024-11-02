М Мария Детский квест «Котодетектив в Пятигорске» Понравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях Пятигорска. Экскурсовод Лариса с первых минут завладела вниманием детей и взрослых и поддерживала наш интерес на протяжении всей экскурсии. Рекомендуем всем!!!

Е Елена Детский квест «Котодетектив в Пятигорске» читать дальше т к. он уже знаком с произведениями Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина. Благодаря экскурсоводу Ларисе, он узнал много интересных фактов из жизни этих писателей. Младшей внучке было интересно поучаствовать в конкурсах и викторинах, придуманных Ларисой. Выражаю огромную благодарность Ларисе и команде Трипстера за возможность выбора экскурсий и путешествий по интересам. 6 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего ребенка было более интересно,

П Полина По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске Ооооооочччеенннььь понравилась экскурсия Генриетты. Она водит в такие места, связанные с Лермонтовым и его творчеством, куда не ходят обычные обзорки. Рассказ был очень увлекательным. Хотелось бы еще попасть к Генриетте на экскурсии! Очень рекомендую эту экскурсию- прогулку.

и инна По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске экскурсия была продумана до мелочей, не зря экскурсия позиционируется как "квест"🤪, отличные вопросы и веселые ответы! очень рекомендуем!