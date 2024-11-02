Экскурсии с элементами квеста в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Пятигорске, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пешая
5 отзывов
3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест по следам Лермонтова
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Пятигорску, где оживают страницы романа Лермонтова. Вас ждут загадки и исторические открытия
Начало: Площадка у Провала
«Квест будет интересен взрослым и детям 12+»
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Котодетектив в Пятигорске
Кот Гулёна получил письмо от друга Клевера. Помогите ему найти памятник в Пятигорске, сопоставляя факты и проверяя улики. Интересное приключение для всей семьи
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
«Квест подойдёт для семей с детьми 7–12 лет»
Завтра в 14:00
10 дек в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
«Путешествие в прошлое»: самостоятельный квест по Пятигорску
Пешая
3 часа
Квест
до 4 чел.
«Путешествие в прошлое»: самостоятельный квест по Пятигорску
Собрать ингредиенты секретного блюда времён М.Ю. Лермонтова с помощью карты с подсказками
«Квест проходит без сопровождения организатора»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 ноября 2024
    Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
    Понравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях Пятигорска. Экскурсовод Лариса с первых минут завладела вниманием детей и взрослых и поддерживала наш интерес на протяжении всей экскурсии. Рекомендуем всем!!!
    Понравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях ПятигорскаПонравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях ПятигорскаПонравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях ПятигорскаПонравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях Пятигорска
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
    6 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего ребенка было более интересно,
    читать дальше

    т к. он уже знаком с произведениями Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина. Благодаря экскурсоводу Ларисе, он узнал много интересных фактов из жизни этих писателей. Младшей внучке было интересно поучаствовать в конкурсах и викторинах, придуманных Ларисой. Выражаю огромную благодарность Ларисе и команде Трипстера за возможность выбора экскурсий и путешествий по интересам.

    6 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего6 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего6 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего
  • П
    Полина
    7 августа 2024
    По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
    Ооооооочччеенннььь понравилась экскурсия Генриетты. Она водит в такие места, связанные с Лермонтовым и его творчеством, куда не ходят обычные обзорки. Рассказ был очень увлекательным. Хотелось бы еще попасть к Генриетте на экскурсии! Очень рекомендую эту экскурсию- прогулку.
  • и
    инна
    11 июня 2024
    По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
    экскурсия была продумана до мелочей, не зря экскурсия позиционируется как "квест"🤪, отличные вопросы и веселые ответы! очень рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    17 июля 2023
    По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
    Прекрасная экскурсия, прогулка, квест! Генриетта великолепный рассказчик, знаток города, маршрут продуманный и не банальный. Сюжеты «Княжны Мэри» буквально оживают, приобретают объём и даже цвет! «Водяное общество» обретает фактуру, и, при известной доле воображения, даже некоторую кинематографичность! Спасибо, Генриетта!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
  2. Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
  3. «Путешествие в прошлое»: самостоятельный квест по Пятигорску
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Ущелья
  4. Гижгит
  5. Парк Цветник
  6. Чегемские водопады
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Озеро Провал
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Квесты», 14 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам