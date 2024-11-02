3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест по следам Лермонтова
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Пятигорску, где оживают страницы романа Лермонтова. Вас ждут загадки и исторические открытия
Начало: Площадка у Провала
«Квест будет интересен взрослым и детям 12+»
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Котодетектив в Пятигорске
Кот Гулёна получил письмо от друга Клевера. Помогите ему найти памятник в Пятигорске, сопоставляя факты и проверяя улики. Интересное приключение для всей семьи
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
«Квест подойдёт для семей с детьми 7–12 лет»
Завтра в 14:00
10 дек в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Квест
до 4 чел.
«Путешествие в прошлое»: самостоятельный квест по Пятигорску
Собрать ингредиенты секретного блюда времён М.Ю. Лермонтова с помощью карты с подсказками
«Квест проходит без сопровождения организатора»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 ноября 2024Понравилось всё! Интересный маршрут, необычный взгляд на город, познавательные истории о великих писателях и жителях Пятигорска. Экскурсовод Лариса с первых минут завладела вниманием детей и взрослых и поддерживала наш интерес на протяжении всей экскурсии. Рекомендуем всем!!!
- ЕЕлена11 августа 20246 августа мы с внуками участвовали в детском квесте. Внукам 9 и 12 лет. Для старшего ребенка было более интересно,
- ППолина7 августа 2024Ооооооочччеенннььь понравилась экскурсия Генриетты. Она водит в такие места, связанные с Лермонтовым и его творчеством, куда не ходят обычные обзорки. Рассказ был очень увлекательным. Хотелось бы еще попасть к Генриетте на экскурсии! Очень рекомендую эту экскурсию- прогулку.
- иинна11 июня 2024экскурсия была продумана до мелочей, не зря экскурсия позиционируется как "квест"🤪, отличные вопросы и веселые ответы! очень рекомендуем!
- ННаталия17 июля 2023Прекрасная экскурсия, прогулка, квест! Генриетта великолепный рассказчик, знаток города, маршрут продуманный и не банальный. Сюжеты «Княжны Мэри» буквально оживают, приобретают объём и даже цвет! «Водяное общество» обретает фактуру, и, при известной доле воображения, даже некоторую кинематографичность! Спасибо, Генриетта!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Квесты»
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