Вы откроете Пятигорск в формате интерактивной прогулки: увидите как популярные, так и скрытые локации, узнаете о традициях и быте курортников прошлых веков с полным погружением в атмосферу эпохи. Вас ждут задания, загадки и находки. Готовы быть не только слушателями, но и активными участниками экскурсии? Тогда до встречи!
Описание квеста
- Памятник Сергею Михалкову. Мы поговорим о детских годах писателя в Пятигорске и проведём весёлую викторину-рифмотеку по его стихам
- Бесстыжие ванны. Разгадаем тайну необычного названия и попробуем себя в роли исследователей, измеряя температуру сероводородной воды
- Бывшая питьевая галерея 19 века. Найдём секретный источник целебной воды, устроим дегустацию и сыграем в интерактивную игру «Угадай напиток»
- Эолова арфа. Послушаем музыку ветра и сделаем памятные мини-фотографии на одной из лучших смотровых площадок города
- Необычная смотровая точка. Встретим скульптуру лермонтовского героя, найдём скрытое изображение в камне и проверим свои способности к рисованию
- Рельсы первого пятигорского трамвая. Поговорим о том, как выглядел самый старенький вагончик города, почему он назывался «босоножка» и где его можно отыскать
- «Замок Эльзы». Познакомимся с мистической историей владелицы дома и попробуем раскрыть его тайны с помощью «экстрасенсорных» заданий
- Памятник Бэле. Гид сыграет мелодию на специальном музыкальном инструменте, а затем вы исполните её сами
- Грот Лермонтова. Обсудим курортные романы 19 века и изучим язык веера — средство тайного общения тех времён
- Улица бронзовых скульптур. Познакомимся с главными символами города и проверим тактильные навыки в игре «Узнай достопримечательность на ощупь»
- Парк Цветник и грот Дианы. Завершим квест в главной прогулочной локации города интерактивом «Угадай мелодию», посвящённым Пятигорску
В конце вы соберёте буквы-ключи и составите кодовое слово, связанное с курортом. За правильную отгадку получите небольшой памятный сувенир.
Организационные детали
- Маршрут несложный, но встречаются непродолжительные подъёмы по лестницам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 2838 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 ноя 2025
Классная экскурсия для семьи с детьми или компании. Анна-профессионал своего дела.
Юлия
2 ноя 2025
Анна отличнейший рассказчик! с ней время летит не заметно. были с детьми 13,15 и детям и взрослым было интересно. спасибо Анна, за столько редкое в наше время, чувство прекрасного)
Е
Екатерина
6 окт 2025
Всем добрый день. Хочу оставить отзыв о нашем гиде Анна. Но сначала напишу о нашей группе. Мы были семьей. Я с мужем, ребенок 12 лет и родители. Почему важен состав:
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
Сегодня в 14:30
30 ноя в 08:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Пятигорск на закате
Проехать по лучшим смотровым площадкам и прикоснуться к таинственным городским историям
Начало: У вашего отеля или дома в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
30 ноя в 18:00
3000 ₽ за человека