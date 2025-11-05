читать дальше

ребенок 12 лет- ничего не интересно, кроме гаджитов, родители- у которых больные ноги, муж-который не любит ходить ну и я -"жаль что на эльбрус не полезем🤣". Вообщем, составчик группы тот еще. Так вот всех нас с первых 5 минут общения захватила своим вниманием Анна. Маршрут квест просто замечательный (ребенок был вовлечен в игру с первой минуты, ну а взрослые ему помогали). Все прошло на одном дыхании. И да, Анна полностью подстраивается под Вас, под ваш ритм движения, отвечает на все вопросы (даже не по теме). Всем рекомендую гида Анну.