Хочется в горы любоваться красотой, но так, чтобы не устать? Садитесь в наш джип — едем на плато Бермамыт! Побываем на смотровой, откуда Эльбрус видно как на ладони.
Посмотрим на скалы Монахи, пройдём по мосту над пропастью и попробуем потрогать облака — они тут близко. Мы всё покажем, расскажем и привезём вас обратно счастливыми!
Описание экскурсии
- 6:00-7:00 — сбор участников. В машине комфортно, водитель весёлый — скучно не будет.
- Едем в гору с остановками, чтобы подышать свежим воздухом и размяться.
- Малый Бермамыт как прихожая перед парадным залом — тут уже видно, что мы не зря ехали.
- Большой Бермамыт. Мы на краю плато, а перед нами Эльбрус. Кажется, до него рукой подать.
- Скалы Монахи. Сфотографируемся на фоне каменных фигур.
- Амфитеатр — природное образование в скалах. Вы на сцене, зрители — горы и облака, а вместо аплодисментов — ветер.
- Мост над пропастью (для крепких нервами). Пройдём по нему и зарядимся яркими эмоциями.
- Обед. Устроим привал с чаем на горных травах и лепёшками. По желанию заедем в кафе.
- Обратный путь. Можно вздремнуть под рокот мотора — разбудим на подъезде к дому.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot или Toyota. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 2–3 часа. Выезжаем из всех городов КМВ.
- Дополнительные расходы: экосбор на плато Бермамыт — 100 ₽ c чел., еда в кафе (по желанию) — 600–700 ₽ с чел.
- По желанию можем заехать на Медовые водопады (1000 ₽ с чел., экосбор — 200 ₽), на Эшкаконское водохранилище и гору Шапку (1500 ₽ с чел.).
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3918 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
