На краю Земли

Бермамыт чем-то напоминает Гранд-Каньон. Высота обрывов местами достигает 170 метров. Возможно постоять на краю пропасти и почувствовать себя парящим орлом в небе над распростёртыми скалистыми склонами, покрытыми альпийскими травами и цветами.

Легендарный кавказский исполин

Плато имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса — высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров

«Пальцы монахов» и двойной амфитеатр

В северной части Бермамыта под воздействием природных стихий скалы со временем превратились в удивительные каменные столбы, похожие на человеческие фигуры. Местные жители прозвали их «Монахами», некоторые называют их «Пальцами». Однако самое главное чудо Бермамыта — это скалы невероятно удивительных форм, напоминающие двойной амфитеатр в виде двух полукругов — это визитная карточка Бермамыта. Здесь должен побывать каждый!

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