Джиппинг на Плато Бермамыт

Экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости

5
1 отзыв
Экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости.

Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт.

Водитель–гид расскажет о данной поездке много интересных историй и фактов.

Бермамыт привлекает туристов и романтиков своими изумительными пейзажами: прозрачные и холодные рассветы, яркие и насыщенные красками закаты, самое звёздное небо.
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт
Джиппинг на Плато Бермамыт

Что вы увидите 🤩

  • Гора Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Скалистый пастбищный хребет
  • Табуны породистых лошадей и отары овец
  • Альпийские луга
  • Местная кухня
  • История и быт местных народов
На краю Земли
Бермамыт чем-то напоминает Гранд-Каньон. Высота обрывов местами достигает 170 метров. Возможно постоять на краю пропасти и почувствовать себя парящим орлом в небе над распростёртыми скалистыми склонами, покрытыми альпийскими травами и цветами.
Легендарный кавказский исполин
Плато имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса — высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров
«Пальцы монахов» и двойной амфитеатр
В северной части Бермамыта под воздействием природных стихий скалы со временем превратились в удивительные каменные столбы, похожие на человеческие фигуры. Местные жители прозвали их «Монахами», некоторые называют их «Пальцами». Однако самое главное чудо Бермамыта — это скалы невероятно удивительных форм, напоминающие двойной амфитеатр в виде двух полукругов — это визитная карточка Бермамыта. Здесь должен побывать каждый!

Важная информация:

  • С собой обязательно иметь: удобную одежду, в любое время года верхнюю одежду, головные уборы, солнце защитные очки, воду для питья и перекус. Кафе на маршруте имеется.
🚩 Начало и место завершения: По адресу проживания
 Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чай на горных травах
 Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, обед и пр. )
Важная информация
  • С собой обязательно иметь: удобную одежду
  • в любое время года верхнюю одежду
  • головные уборы
  • солнце защитные очки
  • воду для питья и перекус. Кафе на маршруте имеется.
Время проведения: Ежедневно в любое удобное для вас время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алий Б.
Алий Б.
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