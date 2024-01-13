Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе. Наш маршрут отличается тем, что мы проедем по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги, расскажем легенду Бандитских скал и покажем «сокровищницу солнца». Проведём нетуристическими тропами к скальным массивам, где вы насладитесь невероятными видами.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

🔷 Плато Итджатмаз или Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.

🔷 Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.

🔷 Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.

🔷 «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.

🔷 Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.

🔷 Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.

🔷 Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.

🔷 Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта.

🔷 Плато Бермамыт. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали

Экскурсия проходит на внедорожнике

Программа подойдёт для детей старше 7 лет

Мы можем вас также забрать из Кисловодска или Ессентуков

Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (200-600 руб. /чел.); экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб. /чел.)

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.