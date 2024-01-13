Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска

Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе.

Наш маршрут отличается тем, что мы проедем по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги, расскажем легенду Бандитских скал и покажем «сокровищницу солнца». Проведём нетуристическими тропами к скальным массивам, где вы насладитесь невероятными видами.
4.7
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

🔷 Плато Итджатмаз или Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.

🔷 Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.

🔷 Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.

🔷 «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.

🔷 Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.

🔷 Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.

🔷 Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.

🔷 Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта.

🔷 Плато Бермамыт. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике
  • Программа подойдёт для детей старше 7 лет
  • Мы можем вас также забрать из Кисловодска или Ессентуков
  • Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (200-600 руб. /чел.); экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб. /чел.)
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Наталия
13 янв 2024
Великолепный тур и великолепный гид! Простроенные маршруты, при этом нет никаких проблем что-то в маршруте изменить. Одна из лучших экскурсий!
С
25 сен 2023
Спасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторг от дороги от плато Бермамыт до Джилы-су! Асхат показал нам такие виды гор!, которые в памяти будут всегда! Отдельно хочу поблагодарить Асхата за аккуратное, бережное отношение и заботу к туристам! Чувствовали себя абсолютно безопасно на всем протяжении этого нестандартного тура!
Спасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторгСпасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторгСпасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторгСпасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторгСпасибо огромное за поездку. Благодаря Асхату, поездка прошла великолепно! Незабываемые впечатления от плато Бермамыт. Абсолютный восторг
Анастасия
31 авг 2023
Это просто фантастическая красота! Постоянно ловишь себя на мысли, что не можешь поверить, что это реальность! Нам не очень повезло с погодой (было облачно), но даже так мы были в
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полном восторге! Удобно проехали на машине в самые труднодоступные красивые места. Гид Алик очень весёлый и приятный в общении! Экскурсия стоит всех своих денег, так как такие впечатления на всю жизнь и они бесценны!

Это просто фантастическая красота! Постоянно ловишь себя на мысли, что не можешь поверить, что это реальность!Это просто фантастическая красота! Постоянно ловишь себя на мысли, что не можешь поверить, что это реальность!Это просто фантастическая красота! Постоянно ловишь себя на мысли, что не можешь поверить, что это реальность!
А
28 авг 2023
Однозначно рекомендуем данный джип-тур! Всё прошло организованно, начиная от оформления и заканчивая возвращением в гостиницу)) Сам тур прошел на легке, несмотря на долгую дорогу. Виды, которые открываются перед глазами захватывают
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дыхание и в моменте тебе кажется, что это сон))) Отдельное восхищение от животных, коровы, лошади, ослики, суслики, верблюды, лисицы…. мы визжали от восторга. У нас был гид Алим, всё объяснял доступно, рассказывал о каждом месте остановки, давал возможность насладиться видами и всегда был готов оказать помощь.

А
21 авг 2023
Отличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, но очень красивых дорог автомобили. Must have для всех приехавших в КМВ.
Отличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, ноОтличная экскурсия, сумасшедшие виды, и такие же (в хорошем смысле) гиды 😊. Подготовленные для непростых, но
М
1 авг 2023
Это невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, что захватывает дух!!! Виды просто потрясающие, дорога непростая, но интересная!!! И когда ты уже думаешь,
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что видел все, тебя привозят на новую локацию и там тебя ждем новый восторг!!!!
Огромная благодарность Алибеку за прекрасную организацию тура, за внимательное отношение к туристам, за интересную и ненавязчивую беседу, за нестандартные маршруты и новые эмоции!!!

Это невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, чтоЭто невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, чтоЭто невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, чтоЭто невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, чтоЭто невероятно красивый, насыщенный и интересный тур!!! За день ты успеваешь увидеть и почувствовать столько, что
А
22 июля 2023
Экскурсия супер! Маршрут и виды шикарные). Алику огромнейшее спасибо! Рассказы Огонь!!!
Елена
9 июля 2023
Если вы устали от классических автобусных туров с тётушкой-гидом и толпой туристов, то вам сюда. Тур нетривиально-прекрасный. На Военно-Грузинской дороге потрясающие пейзажи, ради одного этого уже стоит по ней проехать.
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Маршрут построен очень грамотно. Нам повезло, Эльбрус был открыт и величественно вздымался над дорогой - останавливались, фотографировали. Водопады на Джилы-Су тоже очень красивы. Потом мы вкусно пообедали шашлыком и запечёной форелью и, проехав по великолепному в вечернем освещении ущелью, совершили незабываемый подъём на плато Бермамыт. Прогулка по плато и закат были достойным завершением дня. Перед закатом нам заботливо выдали пледы (на плато был очень сильный ветер) и напоили кофе из турки с местными сладостями. Было хорошо…
Единственный минус - легенд и историко-культурных подробностей было маловато. Зато всё остальное - супер.

Если вы устали от классических автобусных туров с тётушкой-гидом и толпой туристов, то вам сюда. ТурЕсли вы устали от классических автобусных туров с тётушкой-гидом и толпой туристов, то вам сюда. ТурЕсли вы устали от классических автобусных туров с тётушкой-гидом и толпой туристов, то вам сюда. Тур
Л
5 июля 2023
Экскурсия полностью не соответствовала описанию. Изначально при бронировании организаторы попросили перенести экскурсию на следующий день, мы пошли на встречу и согласились. По факту расхваленный в отзывах гид Алик нам не
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достался. Приехал другой гид-водитель. Поехали сразу на Бермамыт, там была первая остановка на самостоятельную прогулку и фото минут 30-40. Со стороны водителя никакой информации нам рассказано об этом месте не было, благо я заранее немного читала и имела представление куда нас привезли. Историй и легенд мы не услышали, как и чай из самовара не выпили))) Дальше выехали в сторону Джилу-Су, и как уже потом я поняла, проезжали какие-то места, которые заявлены в экскурсии, но водитель (гидом его назвать совершенно не могу) ничего абсолютно не рассказывал, даже не обозначил какие места мы проезжаем. Сама дорога и природа вокруг очень красивая, но остановок не было, любовались из окна машины. По дороге на Джилу-Су сделали остановку в кафе на обед, место неплохое. Приехали на Джилу-Су, гид остановился у шлагбаума и рассказал как нам самостоятельно пройти до источников и водопада. После этой остановки выехали в сторону дома. Вот и вся экскурсия из окна авто. Всю дорогу ощущала, что мы в напряг нашему водителю, как будто его заставили нас катать по горам) Мне кажется он даже толком не знал заявленное содержание экскурсии и какие места мы должны были посетить. Водитель был значительно старше нас по возрасту, и мне воспитание не позволило, чтобы высказать какие-то претензии по месту.

Алик
Алик
Ответ организатора:
Людмила, добрый день!

Спасибо Вам за обратную связь. Нам искренне жаль, что у Вас остались такие впечатления от поездки. К сожалению,
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в эти дни я был в длительном туре и не мог уделить вам время лично. Мы примем меры и в следующий раз сделаем все возможное, чтобы у вас остались самые благоприятные впечатления!

О
14 июня 2023
Алик замечательный гид и водитель, с ним комфортно путешествовать. Он и расскажет интересные факты из истории, и поделится моментами из жизни в горах, и поснимает классные фото и видео с
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вами. Дорога на Джилы-Су впечатляет: увидели огромный Эльбрус, покормили сусликов, полюбовались водопадами. Погода в горах быстро меняется – мы были к этому готовы, поэтому не расстроились, что не поехали на Бермамыт, где был жуткий ливень. Индивидуальный формат очень приятный, вам уделяется максимум внимания, учитываются ваши пожелания, не приходится подстраиваться под чужой темп. Рекомендасьон!

Алик замечательный гид и водитель, с ним комфортно путешествовать. Он и расскажет интересные факты из истории,Алик замечательный гид и водитель, с ним комфортно путешествовать. Он и расскажет интересные факты из истории,Алик замечательный гид и водитель, с ним комфортно путешествовать. Он и расскажет интересные факты из истории,

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