Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы

4.8
5 отзывов
Виталий В.
Виталий В. – Гид из Пятигорска
Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус — это плато Бермамыт, плато Канжал, перевал Гумбаши, вершина горы ⛰️ Чегет.

Побывав на них на всех по многу раз, могу констатировать, что вид с плато Канжол самый «эпичный», особенно на рассвете.
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Экскурсия

12 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы

Что вы увидите

  • скала Арка
  • смотровая на Тызыльское ущелье
  • Канжальский «Стоунхедж»
  • несколько смотровых на Плато Канжол
  • Шанхорейские озера
Одиночество и мощь природы
Плато Канжол — одно из немногих мест, посетив которое вы еще можете насладиться одиночеством, мощью и величием природы, где к вам не подойдет новоявленный арендатор — «хозяин» и не будет устанавливать свои правила. На плато еще нет колючей проволоки, как на Бермамыте и по выходным не стоит очередь сфотографироваться на мостике или «амфитеатре».
Кровавая дорога
Всё это лишь потому, что плато оправдывает свое древнее название — «кровавая дорога», как раньше скот сбивал там копыта до крови, так сейчас там джипперы стиснув зубы проезжают 50 км жесткой гравийной дороги, после которой желательно подтянуть гайки на колесах. Плохая дорога спасает Канжол от толп назойливых туристов. По пути можно заехать на Шанхорейские озера искупаться — освежиться летом в кристально чистой — голубой воде, также по пути много красивых 🤩 смотровых площадок с видами на плато Инал, пик Наушидзе, Тызыльское ущелье.

Важно знать:

  • Погода в горах ⛰️ специфична, с одной стороны, вас жарит солнце ☀️ — с другой стороны вам дует ледяной ветер с Эльбруса. Как только солнце ☀️ скрылось за тучу, наступает дубарь и хочется одеть на себя всю теплую одежду. Одеваться в горы ⛰️ нужно минимум в 3 слоя одежды — майка, кофта, куртка. На ноги кроссовки в летне-осеннее время и штаны.
+Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 г. Нальчик
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы
Экскурсия на Плато Канжол — мощь и величие кавказской природы

Экскурсия проводится каждую субботу и воскресенье до 31 декабря, 3 и 5 января 2021 года

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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