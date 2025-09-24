Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Пятигорска

Донгуз-Орун Кёль — это высокогорное семицветное озеро между склонами гор Донгуз-Орунбаши и Накра-Тау в пограничной зоне между Россией и Грузией.
Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.
Наверх мы с комфортом поднимемся на канатной дороге, а затем отправимся в несложный трекинг мимо альпийских лугов и горных вершин. По пути гид раскроет секрет озера и расскажет любопытные факты из истории этих мест.
Описание экскурсии
Путешествие начнём с подъёма по канатной дороге на гору Чегет. По пути вы увидите Эльбрус, знаменитый ледник «Семёрка», Донгуз-Орунбаши и вершины Когутаи.
Затем вас ждёт пешая прогулка к озеру Донгуз-Орун Кёль. Вода в этот водоём стекает с гор, принося с собой всевозможные минералы. Поэтому озеро и раскрашено целой палитрой красок. Маршрут пролегает через альпийские луга, где среди шёлковых трав можно насладиться ароматом чабреца и шалфея, а если повезёт, полюбоваться реликтовыми красавцами.
Гид расскажет:
- Историю самой первой канатной дороги в России, которая открылась на Чегете
- Как возникло озеро Донгуз-Орун Кёль
- Какое кафе неоднократно посещал Владимир Высоцкий, когда у подножья Чегета снимался первый советский фильм об альпинистах «Вертикаль»
- И многое другое
После прогулки зайдём в кафе и пообедаем с видом на главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном транспорте повышенной проходимости: Toyota Grand Hiace, Toyota Land Cruiser 100, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот. Дорога в одну сторону занимает 3 часа
- Программа подходит семьям с детьми без ограничения возраста, однако дошкольникам мы рекомендуем участие в сопровождении двух взрослых
- Пеший маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Протяжённость — 2,5 км (1,5 часа)
- Рекомендуем взять с собой воду и средство от укачивания, так как будут горные дороги с серпантинами
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — средний чек 800 ₽
- Билет на канатную дорогу — 900 ₽
- Экологический сбор — 200 ₽
в среду и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 782 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу поделиться восторгом от недавней экскурсии (24 сентября) к озеру Донгуз-Орун-Кель с Максимом! Это был один из тех дней, когда всё сложилось идеально, от начала и до конца.
Организация была на
Организация была на
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Д
Экскурсия, ради которой мы прилетели! Увидела на фото озеро и влюбилась! Маршрут невероятной красоты, всем рекомендую спуститься к озеру, но подьем обратно будет крутым. Обязательно теплая одежда, а лучше прям
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А
Наш отпуск на Кавказе начался именно с этой экскурсии, гид Илья смог задать отличное настроение и создал позитивный настрой в группе. Сама экскурсия прошла отлично, всё понравилось. Виды красивые, можно спуститься к самому озеру. Если погода хорошая, то можно увидеть Эльбрус.
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Н
Отличная поездка! Экскурсия замечательная! По впечатлениям 10 из 10 баллов. Экскурсоводу огромное спасибо за очень интересный позватательный рассказ!!!
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