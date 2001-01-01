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Экскурсия в Приэльбрусье

4.7
57 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Отправляйтесь к самой высокой точке Европы — горе Эльбрус.

Вас ожидает удивительная поездка вдоль Баксанского ущелья до селению Азау, откуда начнется наш подъем на Эльбрус.

Подниматься будем на канатной дороге до станции Мир (3500 м) и до лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м).

А потом отправимся на гору Чегет, на высоту 4200 м над уровнем моря 🌊.

Вы увидите невероятные пейзажи Кавказа, подышите горным ⛰️ воздухом, а наш опытный гид расскажет историю 📖 этих мест.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Терскол
  • поляна Азау
  • г. Чегет
  • незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун
Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога из Пятигорска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир (3500м. ) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов.
В программу экскурсии 🧭 в Приэльбрусье входит и посещение горы ⛰️ Чегет. С горы Чегет ( 4200 м. ) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Экскурсионная программа:06:30 — Выезд из Пятигорска (вход в парк 🌳 Цветник, пр. Кирова. 23);
08:00 — санитарная остановка ( возможен завтрак за доп плату)
08:20–10:00 — приезд на поляну Чегет (подъём на канатной дороге, прогулка);
12:00 — переезд на поляну Азау;
12:15 — посещение поляны Азау (подъём на канатной дороге, прогулка);
15:00 — обед (за доп. плату);
15:30 — выезд с поляны Азау;
15:45 — посещение поляны Нарзанов;
16:15 — отправление в Пятигорск;
18:30 — прибытие в Пятигорск (парк Цветник).
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Канатные дороги: Чегет — 600 руб. Эльбрус — 1400 руб. залог — 100 руб. за один подъем туда и обратно
Начало и место завершения
🚩 Центральный вход в парк "Цветник", ул. Кирова, 23
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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57 отзывов оставили туристы

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