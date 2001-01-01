Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога из Пятигорска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир (3500м. ) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов.

В программу экскурсии 🧭 в Приэльбрусье входит и посещение горы ⛰️ Чегет. С горы Чегет ( 4200 м. ) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Экскурсионная программа:06:30 — Выезд из Пятигорска (вход в парк 🌳 Цветник, пр. Кирова. 23);

08:00 — санитарная остановка ( возможен завтрак за доп плату)

08:20–10:00 — приезд на поляну Чегет (подъём на канатной дороге, прогулка);

12:00 — переезд на поляну Азау;

12:15 — посещение поляны Азау (подъём на канатной дороге, прогулка);

15:00 — обед (за доп. плату);

15:30 — выезд с поляны Азау;

15:45 — посещение поляны Нарзанов;

16:15 — отправление в Пятигорск;

18:30 — прибытие в Пятигорск (парк Цветник).