Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Пятигорск предлагает уникальную возможность для фотосессий. На прогулке можно увидеть символы города, такие как беседка Эолова арфа и озеро Провал. Программа включает в себя не только съемку, но и знакомство с местной культурой и традициями. Участники узнают, где попробовать лучшие блюда кавказской кухни и насладиться видом на город. Приятный бонус - 100 фото в цветокоррекции и 10 в художественной обработке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
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- 🚗 Удобный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фото-прогулки в Пятигорске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и фотосессий на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть прохладнее, что создаёт уютную атмосферу. Зимой, хотя и холодно, Пятигорск всё равно очарователен, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить возможности для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эолова арфа
- Орел на уступе
- Озеро Провал
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
Описание фото-прогулки
Символы Пятигорска
Фоном для съемки станут самые интересные места города. Вы увидите беседку Эолова арфа, скульптуру Орел на уступе Горячей горы и озеро Провал, ставшее известным благодаря роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Именно здесь Остап Бендер продавал входные билеты, а выручка якобы шла на укрепление природного сокровища. А еще я покажу грот Дианы и Лермонтова — искусственную пещеру, созданную братьями Бернардацци.
Пятигорск изнутри
Прожив всю жизнь в Пятигорске, я помогу вам ощутить душу и сердце города с его уютными улочками, богатой историей и потрясающей кухней. Расскажу о менталитете местных, кавказских традициях и культуре. А также посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать вкусный шашлык и поужинать в приятной атмосфере с видом на город.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут
- После экскурсии я отправлю вам 100 исходных фото в цветокоррекции (в течение 7 дней) + 10 в художественной обработке (в течение 30 дней)
- По желанию я могу организовать фотопутешествие на машине с детским креслом. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Оксана, я профессиональный фотограф в Пятигорске. Очень люблю родной город, знаю в нем много красивых мест и с радостью поделюсь ими с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Фотопрогулку проводили 7 апреля 2025, нам очень повезло с погодой и с тем, что выбрали Оксану. Накрапывал дождик за 2 часа до фотосессии, НО к началу выглянуло солнышко и в
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Я специально выбирала фотопрогулку, чтобы запечатлить память об этих местах и своих эмоциях надолго… на фотографиях. Спасибо Оксане - всего за час мы обошли много замечательных локаций и фото должны
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С
Это скорее не экскурсия, а прогулка-фотосессия по достопримечательностям. Мы все (я, муж, дочка и родители мужа) были в восторге! Пожалуй, это лучшая фотосессия в моей жизни. Фотографии получились очень нежные, дочка выглядит как фарфоровая куколка на них. Очень понравился стиль, в котором Оксана обрабатывает фотографии, как ловит кадр. Во время прогулки с ней было очень комфортно. Однозначно рекомендую!
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Ж
Огромное спасибо Оксане за прекрасную фотопрогулку! Получили удовольствие и теперь в семейном архиве имеем замечательные фотографии, которые будут напоминать нам про чудесную поездку в Пятигорск! Желаем удачи, пооцветания и новых интересных маршрутов!
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С
У нас было немного времени до самолёта и Оксана нам помогла провести его с пользой! Мы пофоткались в самых красивых местах Пятигорска и довольные отправились домой! А профессиональные фото Оксаны будут прекрасной памятью. Оксане спасибо! 💐
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О
Фотопрогулка с Оксаной по центру Пятигорска - просто море удовольствия! Приятно видеть профессионала в деле!!! Обязательно порекомендую друзьям и знакомым, которые соберутся в Пятигорск))
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