Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Символы Пятигорска

Фоном для съемки станут самые интересные места города. Вы увидите беседку Эолова арфа, скульптуру Орел на уступе Горячей горы и озеро Провал, ставшее известным благодаря роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Именно здесь Остап Бендер продавал входные билеты, а выручка якобы шла на укрепление природного сокровища. А еще я покажу грот Дианы и Лермонтова — искусственную пещеру, созданную братьями Бернардацци.

Пятигорск изнутри

Прожив всю жизнь в Пятигорске, я помогу вам ощутить душу и сердце города с его уютными улочками, богатой историей и потрясающей кухней. Расскажу о менталитете местных, кавказских традициях и культуре. А также посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать вкусный шашлык и поужинать в приятной атмосфере с видом на город.

Организационные детали