Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Фотопрогулка по Пятигорску

Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки

Пятигорск — место, созданное для атмосферных фотосессий.

Вы пройдете по живописным улицам, насладитесь южным колоритом и подышите горным воздухом.

А я раскрою краткую историю кавказской столицы, поделюсь практическими советами местного жителя и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от прогулки.
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску

Что вас ожидает

Символы Пятигорска

Фоном для съемки станут самые интересные места города. Вы увидите беседку Эолова арфа, скульптуру Орел на уступе Горячей горы и озеро Провал, ставшее известным благодаря роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Именно здесь Остап Бендер продавал входные билеты, а выручка якобы шла на укрепление природного сокровища. А еще я покажу грот Дианы и Лермонтова — искусственную пещеру, созданную братьями Бернардацци.

Пятигорск изнутри

Прожив всю жизнь в Пятигорске, я помогу вам ощутить душу и сердце города с его уютными улочками, богатой историей и потрясающей кухней. Расскажу о менталитете местных, кавказских традициях и культуре. А также посоветую, где красиво выпить кофе, попробовать вкусный шашлык и поужинать в приятной атмосфере с видом на город.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут
  • После экскурсии я отправлю вам 100 исходных фото в цветокоррекции (в течение 7 дней) + 10 в художественной обработке (в течение 30 дней)
  • По желанию я могу организовать фотопутешествие на машине с детским креслом. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у входа в парк Цветник
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Оксана
Оксана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Оксана, я профессиональный фотограф в Пятигорске. Очень люблю родной город, знаю в нем много красивых мест и с радостью поделюсь ими с вами.
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