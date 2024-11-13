В этом путешествии мы вдохновимся фантастической природой Кабардино-Балкарии! Первой нашей остановкой будет овеянное легендами озеро Гижгит: вас очаруют его панорамы.
Затем наш путь будет проходить через перевал Актопрак — мы проедем
Затем наш путь будет проходить через перевал Актопрак — мы проедем
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
В горы Кавказа Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа. В поездке посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. А я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Мы посетим:
Озеро Гижгит — внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.
Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
• Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:
- Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
- Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 рублей. Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений).
- При необходимости предоставляется детское кресло.
- Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек.
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописная дорога Кавказа
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
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