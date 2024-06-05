🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек Начало: У вашего отеля «Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7.5 часов 65 отзывов Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона Начало: В Пятигорске (по договоренности) «Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин, подышите свежим воздухом и узнаете много интересного о местной флоре и фауне» 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением Начало: По согласованию «В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 29 отзывов На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день Начало: Где удобно «Перевал Актопрак — потрясающе красивая дорога длиной 30 километров» 21 990 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 17 отзывов На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края «Перевал Актопрак — океан среди гор» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 23 отзыва Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания Расписание: ежедневно в 08:00 3 790 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады Начало: Пятигорск «Перевал Актопрак, который некогда был частью Великого Шелкового пути» 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 17 отзывов Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа Начало: у места вашего проживания в Пятигорске «Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит» Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой Начало: По договоренности «Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок» от 15 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений Начало: В районе ж/д вокзала «Мы проедем перевал Актопрак и полюбуемся озером Гижгит с водой небесного цвета» 20000 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых Начало: У места вашего проживания «Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мёртвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор» 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин» Начало: По договоренности «Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 152 отзыва Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом Начало: Ваш отель «Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь — одно из ответвлений Великого Шёлкового пути» Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 11 часов 5 отзывов Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ «Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок» Расписание: ежедневно в 07:00 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит Начало: Выезд из Пятигорска «Величественные виды с перевала Актопрак Далее наш маршрут приведет нас на перевал Актопрак, известный своими замками из белой глины» Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 12 часов 9 отзывов Перевал Актопрак и озеро Гижгит Начало: По договоренности «Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья» 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино Начало: По вашему адресу «Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 1 отзыв Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады Начало: По договорëнности «Следующая остановка на перевале Актопрак, где вас впечатлят красивые горные пейзажи» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ «После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю» Расписание: в любой день в любое время 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах «Проедем по перевалу Актопрак, возле которого располагался город Бремен, где атаманша Луиза воспользовалась талантом мальчика, чтобы грабить жителей» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память Начало: У автовокзала Пятигорска «Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров» Расписание: ежедневно в 08:00 4 500 ₽ за человека

🪂 На параплане Мини-группа 10 часов 5 отзывов Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский «Перевал Актопрак, малый водопад Абай-су» Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды от 8 900 ₽ за человека

8% скидка Мини-группа 12 часов 1 отзыв Перевал Актопрак и Чегемские водопады Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска «Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»)» Расписание: ежедневно 4200 3 864 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 5% скидка Индивидуальная 8 часов Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су Начало: У вашего отеля «Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе» 16050 15 248 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 11 часов Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии Начало: У места вашего проживания «Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска) Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии Начало: По месту заказчика «По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское» от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне» Начало: В Пятигорске «Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок» Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30 5000 4 000 ₽ за человека