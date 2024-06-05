1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин, подышите свежим воздухом и узнаете много интересного о местной флоре и фауне»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Перевал Актопрак — потрясающе красивая дорога длиной 30 километров»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Перевал Актопрак — океан среди гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Перевал Актопрак, который некогда был частью Великого Шелкового пути»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Мы проедем перевал Актопрак и полюбуемся озером Гижгит с водой небесного цвета»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мёртвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь — одно из ответвлений Великого Шёлкового пути»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Величественные виды с перевала Актопрак Далее наш маршрут приведет нас на перевал Актопрак, известный своими замками из белой глины»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
«Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Следующая остановка на перевале Актопрак, где вас впечатлят красивые горные пейзажи»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
«Проедем по перевалу Актопрак, возле которого располагался город Бремен, где атаманша Луиза воспользовалась талантом мальчика, чтобы грабить жителей»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Перевал Актопрак, малый водопад Абай-су»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»)»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
«Далее — перевал Актопрак — одна из самых живописных дорог горной Кабардино-Балкарии»
Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
- ЮЮлия31 мая 2024Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
- ККсения29 мая 2024Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
- ТТатьяна26 мая 2024Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
- ИИрина17 мая 2024Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
- ННаталья14 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
- ААнна12 мая 2024Отличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людей, кроме нас, только коровы паслись вдалеке) Ощутили тишину и спокойствие, отдохнули душой!
- ММаринаЧистякова11 мая 2024Чудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перевал Актопрак»
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