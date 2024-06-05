Перевал Актопрак – экскурсии в Пятигорске

Найдено 30 экскурсий в категории «Перевал Актопрак» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин, подышите свежим воздухом и узнаете много интересного о местной флоре и фауне»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Перевал Актопрак — потрясающе красивая дорога длиной 30 километров»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Перевал Актопрак — океан среди гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Перевал Актопрак, который некогда был частью Великого Шелкового пути»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Мы проедем перевал Актопрак и полюбуемся озером Гижгит с водой небесного цвета»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мёртвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь — одно из ответвлений Великого Шёлкового пути»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Величественные виды с перевала Актопрак Далее наш маршрут приведет нас на перевал Актопрак, известный своими замками из белой глины»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
«Актопрак — известный с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Следующая остановка на перевале Актопрак, где вас впечатлят красивые горные пейзажи»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
«Проедем по перевалу Актопрак, возле которого располагался город Бремен, где атаманша Луиза воспользовалась талантом мальчика, чтобы грабить жителей»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Перевал Актопрак, малый водопад Абай-су»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900 за человека
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»)»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Актопрак: поиск древних секретов в глиняных скалах и медитация в одном из самых тихих мест на Кавказе»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000 за человека
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Индивидуальная
10 часов
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
«Далее — перевал Актопрак — одна из самых живописных дорог горной Кабардино-Балкарии»
Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
    читать дальше

    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
    читать дальше

    включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
    читать дальше

    У нас был гид Давид. Хочу подметить, что группа небольшая, поэтому очень было комфортно передвигаться. Мы останавливались на топовых локациях, никуда не спешили, наслаждались природой и фотографировали, сколько нам нужно было. Дорога временами непростая, горная, но она того стоит. Обратно также нас завезли по адресу.

    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
    Отличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людей, кроме нас, только коровы паслись вдалеке) Ощутили тишину и спокойствие, отдохнули душой!
    Отличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людей
  • М
    МаринаЧистякова
    11 мая 2024
    На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
    Чудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметно.
    Чудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметноЧудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметноЧудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметноЧудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметноЧудесная поездка, виды шикарные, водительский профессионализм на высоте. Время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перевал Актопрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
  2. Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
  3. Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
  4. На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
  5. На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 3 700 до 21 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 456 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Перевал Актопрак», 456 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам