в понедельник и пятницу в 08:00

Насладитесь видами Чегемских водопадов и озера Гижгит, посетите Город мёртвых и перевал Актопрак. Уникальные пейзажи и местная кухня ждут вас
Путешествие по Кабардино-Балкарии в мини-группе подарит незабываемые впечатления. Вы посетите Чегемские водопады, которые впечатляют своей мощью и красотой. Город мёртвых в селе Эльтюбю удивит своей историей и загадочностью. Перевал Актопрак предложит потрясающие виды, а озеро Гижгит поразит своей необычной красотой. В завершение экскурсии вы сможете насладиться блюдами местной кухни
Чегемские водопады. Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады. Зимой, застывая, они образуют эффектные ледяные скульптуры.
Село Эльтюбю. В глубине Чегемского ущелья, куда не ведут асфальтовые дороги, укрылось небольшое село, знаменитое Городом мёртвых: это комплекс мавзолеев, не имеющих дверей. Вы услышите об их назначении и узнаете, что любопытного в подобных «домах мёртвых» находили археологи.
Перевал Актопрак. Он связывает два ущелья, Чегемское и Баксанское. Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий.
Озеро Гижгит. Пожалуй, ключевая локация в нашем путешествии, которая напоминает другую планету из-за гор необычной формы и яркого цвета воды. Озеро давно стало популярным в соцсетях — уверены, оно покорит и ваше сердце.
Организационные детали
С вами буду я или один из гидов-водителей нашей команды
Отдельно оплачивается обед в национальном кафе
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4129 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело». читать дальшеуменьшить
А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Дарья
Шикарная поездка! чудесный водитель и гид Максим! ненавязчивый, аккуратный, вежливый. вернулись с отличными фото и воспоминаниями. рекомендую для семейной поездки с детьми, взрослой компании тоже будет очень душевно;)
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В
Виктория
Экскурсия просто великолепна! Для меня это была самая живописная поездка, да еще и с погодой повезло. Эмоции на 100 из 100 👍 наш гид Джамболат рассказал и показал нам много интересного. Спасибо большое 🙏
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Дарья
Это было удивительное путешествие! Спасибо нашему гиду Рустаму за то, что показал нам такие живописные места, а также рассказал, где самая вкусная еда😁 на парадоме летать не стали, зато было много свободного времени для исследования окрестностей
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Мария
Только положительные эмоции от поездки. Рустаму спасибо за аккуратное вождение, за увлекательные беседы, за шикарные виды🫶
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Е
Елизавета
Мария забрала нас вовремя, вела машину очень комфортно, рассказывала интересные исторические факты и включала очень классную музыкальную подборку. Очень быстро доставила нас на все локации, а главное на локации с читать дальшеуменьшить
шикарными видами, показывала и места, которые даже не были включены в нашу экскурсию, огромное спасибо ей за это, а также за то, что фотографировала нас на локациях и ее фотографии получились просто шикарными💕
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Людмила
20.08.2025 побывала на экскурсии в сопровождении Андрея. Шикарные места, наикрасивейшие виды природы, отличная группа. Андрей замечательный рассказчик, высокопрофессиональный водитель внедорожника, безопасное, комфортное вождение - это дорогого стоит! Мне было очень комфортно, весело, познавательно! Экскурсия подойдет для человека любого возраста, не утомительно, время пролетело очень незаметно! Спасибо организатору Борису, и главному исполнителю Андрею!
+2
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