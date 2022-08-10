Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чегемские водопады. Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады. Зимой, застывая, они образуют эффектные ледяные скульптуры.
Село Эльтюбю. В глубине Чегемского ущелья, куда не ведут асфальтовые дороги, укрылось небольшое село, знаменитое Городом мертвых: это комплекс мавзолеев, не имеющих дверей. Вы услышите об их назначении и узнаете, что любопытного в подобных «домах мертвых» находили археологи.
Перевал Актопрак. Он связывает два ущелья, Чегемское и Баксанское. Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий.
Озеро Гижгит. Пожалуй, ключевая локация в нашем путешествии, которая напоминает другую планету из-за гор необычной формы и яркого цвета воды. Озеро давно стало инстаграм-меткой — уверены, оно покорит и ваше сердце.
Организационные детали
С вами буду я или один из гидов-водителей нашей команды
Отдельно оплачивается обед в национальном кафе
в понедельник и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Добрый день, дорогие путешественники!
Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Все началось с тех времен, когда я сам был туристом — еще тогда я понял значение фразы «любимое дело». А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удается. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)