в понедельник и пятницу в 08:00

Это будет насыщенная видовая поездка в небольшой компании. Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мертвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор. Дополнят увиденное рассказы об этих локациях и блюда местной кухни на обед.

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Описание

Что вас ожидает

Чегемские водопады. Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады. Зимой, застывая, они образуют эффектные ледяные скульптуры.

Село Эльтюбю. В глубине Чегемского ущелья, куда не ведут асфальтовые дороги, укрылось небольшое село, знаменитое Городом мертвых: это комплекс мавзолеев, не имеющих дверей. Вы услышите об их назначении и узнаете, что любопытного в подобных «домах мертвых» находили археологи.

Перевал Актопрак. Он связывает два ущелья, Чегемское и Баксанское. Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий.

Озеро Гижгит. Пожалуй, ключевая локация в нашем путешествии, которая напоминает другую планету из-за гор необычной формы и яркого цвета воды. Озеро давно стало инстаграм-меткой — уверены, оно покорит и ваше сердце.

Организационные детали