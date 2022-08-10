в понедельник и пятницу в 08:00

Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе

Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мертвых

Это будет насыщенная видовая поездка в небольшой компании.

Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мертвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор. Дополнят увиденное рассказы об этих локациях и блюда местной кухни на обед.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чегемские водопады. Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады. Зимой, застывая, они образуют эффектные ледяные скульптуры.

Село Эльтюбю. В глубине Чегемского ущелья, куда не ведут асфальтовые дороги, укрылось небольшое село, знаменитое Городом мертвых: это комплекс мавзолеев, не имеющих дверей. Вы услышите об их назначении и узнаете, что любопытного в подобных «домах мертвых» находили археологи.

Перевал Актопрак. Он связывает два ущелья, Чегемское и Баксанское. Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий.

Озеро Гижгит. Пожалуй, ключевая локация в нашем путешествии, которая напоминает другую планету из-за гор необычной формы и яркого цвета воды. Озеро давно стало инстаграм-меткой — уверены, оно покорит и ваше сердце.

Организационные детали

  • С вами буду я или один из гидов-водителей нашей команды
  • Отдельно оплачивается обед в национальном кафе

в понедельник и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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