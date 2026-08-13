в понедельник и пятницу в 08:00

Путешествие по Кабардино-Балкарии в мини-группе подарит незабываемые впечатления. Вы посетите Чегемские водопады, которые впечатляют своей мощью и красотой. Город мёртвых в селе Эльтюбю удивит своей историей и загадочностью. Перевал Актопрак предложит потрясающие виды, а озеро Гижгит поразит своей необычной красотой. В завершение экскурсии вы сможете насладиться блюдами местной кухни

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Описание экскурсии

Чегемские водопады. Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады. Зимой, застывая, они образуют эффектные ледяные скульптуры.

Село Эльтюбю. В глубине Чегемского ущелья, куда не ведут асфальтовые дороги, укрылось небольшое село, знаменитое Городом мёртвых: это комплекс мавзолеев, не имеющих дверей. Вы услышите об их назначении и узнаете, что любопытного в подобных «домах мёртвых» находили археологи.

Перевал Актопрак. Он связывает два ущелья, Чегемское и Баксанское. Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий.

Озеро Гижгит. Пожалуй, ключевая локация в нашем путешествии, которая напоминает другую планету из-за гор необычной формы и яркого цвета воды. Озеро давно стало популярным в соцсетях — уверены, оно покорит и ваше сердце.

Организационные детали