Города Кавказских Минеральных Вод за один день

Предлагаем вам за один день ознакомиться с основными городами-курортами Кавказских Минеральных вод — Пятигорском, Ессентуками, Железноводском, Кисловодском.

Даже за такое малое количество времени вы увидите все известные достопримечательности городов, полюбуетесь красивейшей природой Кавказа и удивительной архитектурой городов ну и, конечно же, попробуете такую популярную минеральную воду.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
5 отзывов
Описание экскурсии

Путешествие на Кавказ Кавказские Минеральные Воды — курортный регион на территории Северного Кавказа. Лермонтовские места, активный отдых в горах зимой и летом, нарзан и минеральные источники, лечебные процедуры горячими термами и обертыванием грязью — за всем этим приезжают сюда. Нас ждёт:
  • Путешествие в Пятигорск. Вы узнаете историю возникновения города и посетите старинный Парк «Цветник» и место, где Остап Бендер продавал билеты в «Провал». Ну и, конечно же, побываете во всех знаковых местах, которые тесно связаны с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
  • Далее мы отправимся в Железноводск — небольшой уютный курортный город, получивший название «Кавказская Швейцария». Вы увидите Яйцо Желаний, Пушкинскую галерею, а также попробуете главные минеральные источники Железноводска.
  • Мы посетим самый солнечный город — Кисловодск. Вы увидите заточенного в гроту Демона — персонажа по одноименному произведению М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по курортному бульвару, заглянете в самую крупную питьевую галерею и увидите первое месторождение нарзана, а также прогуляетесь по местам, где снимался фильм «Чебурашка».
В завершение экскурсии мы доедем до города Ессентуки. Здесь вы посетите самый крупный Храмовый комплекс Павла и Петра и увидите единственный в России скульптурный образ Иисуса Христа. Побываете в здании Механотерапии, посетите Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу и, конечно, попробуете популярную минеральную воду. Важная информация:.
  • Одежда по сезону, удобная обувь.
  • В солнечную погоду берите солнцезащитный крем.
  • «Провал» работает все дни, кроме понедельника.
  • Обед оплачивается отдельно.
  • Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно (400 руб/чел).
  • Возьмите с собой перекусы и питьевую воду.

Ежедневно с 9:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк «Цветник»
  • Академическая галерея
  • Ермоловские ванны
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Эолова арфа
  • Китайская беседка
  • Машук (смотровая площадка)
  • Провал
  • Пушкинская галерея
  • Остров Гулливера
  • Скульптурный образ Иисуса Христа
  • Здание Механотерапии
  • Алексеевская грязелечебница
  • Грот «Демон»
  • Места, где снимался фильм «Чебурашка»
  • Дамский мостик
  • Музей «Крепость»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу (400 руб/чел)
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Елена
14 окт 2025
Е
Елена
8 сен 2025
4 города-мы уставшие, но довольные. Про Пятигорск немного знали, а про остальные только слышали. Но каждый город хорош по своему. Спасибо Марии за такой насыщенный, увлекательный день. Все было просто
читать дальше

супер. Даже дождик в Кисловодске нам не испортил настроение. А так повторили, а где-то и по новому посмотрели на знаковые места Пятигорска. Очень понравился Железноводск, даже не представляли какой он милый, уютный, какой-то свой, фонтан и лестница к озеру вне конкуренции. Короче, нужно просто ехать и смотреть все самим.

Е
Елена
6 авг 2025
Наталья потрясающая! Мы с мужем часто путешествуем и стараемся в новых городах пользоваться услугами гидов. Пожалуй, это одна из лучших экскурсий, на которой мне приходилось бывать ❤️

Началось наше знакомство с
читать дальше

того, что утром, после долгой дороги, мы вывалились навстречу Наталье сонные и слегка грустные. Но она, будто солнышко, уже ждала нас на парковке, заехав за нами к гостинице. Такая лучезарная, тёплая и очень внимательная. Хочу также заметить, что автомобиль у Натальи просто светился от чистоты. Ехать на такой машине приятно и комфортно.

У Натальи хорошо поставленная, чистая речь. Очень продуманная, интересная, насыщенная экскурсия. Она легко расположила к себе детей 6и и 12и лет. И мы с мужем тоже с удовольствием слушали её рассказ, стараясь не пропустить ни единого слова.

Нужно настраиваться на долгие переходы. В нашем случае в первом городе, Пятигорске, на который уходит достаточно много времени, мы ходили по пеклу. Поэтому обязательно рекомендуем брать с собой головные уборы, крем для загара и побольше воды.

Выбор ресторана для обеда тоже порадовал. Наталья заранее забронировала столик и посоветовала нам блюда.

Каждый город с любовью остался в памяти. В каждом мы нашли что-то неповторимое и особенное. Информации было много, но вся она улеглась по полочкам.

Наталья очень легко и понятно преподносит исторические моменты. С ней безумно комфортно, будто давно знаком. Я бы с удовольствием сходила к ней на другие экскурсии. Благодарим за чудесный день ❤️

А
Анастасия
15 июн 2025
Невероятная экскурсия по городам-курортам!

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за великолепно организованную индивидуальную экскурсию по всем городам Кавказских Минеральных Вод! За время путешествия по Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску мы
читать дальше

получили массу незабываемых впечатлений и узнали столько интересных фактов об этих чудесных местах. Приятная подача информации, подкрепляемая историческими фактами, ответы на все возникающие вопросы.

Особенно впечатлило глубокое знание истории региона и прекрасное владение материалом. Каждый рассказ был не просто набором фактов, а настоящим увлекательным повествованием, которое захватывало с первых минут. Грамотная речь, богатый словарный запас и умение заинтересовать слушателя – это то, что делает экскурсии по-настоящему незабываемыми.

Отдельно хочется отметить индивидуальный подход к организации маршрута и чуткость к пожеланиям группы. Все передвижения были четко спланированы, а время распределено максимально эффективно. При этом гид сумела создать такую атмосферу, что мы действительно почувствовали себя частью исторических событий, о которых рассказывала.

Благодаря этой экскурсии мы влюбились в Кавказ и его города заново. Профессионализм, душевность и искренняя любовь к своему делу – вот что отличает этого гида от других. С гидом никакие природные явления не помешают вашему отдыху! Сейчас остался восторг и приятное послевкусие от экскурсии!

Однозначно рекомендуем всем!

Е
Елена
27 апр 2025
Были в апреле 2025 года в Пятигорске. Очень красивый, невероятно зеленый город. Захотели познакомиться также и с другими курортными городами КМВ. Забронировали данную экскурсию.
Приехала очаровательная девушка Татьяна. Провела нам экскурсию
читать дальше

по Пятигорску, Железноводску, Кисловодску и Ессентукам, рассказала много интересных фактов, показала основные достопримечательности. В каждом из городом продегустировали мин. воду, погуляли по паркам и улицам. Очень тепло, душевно, по-семейному пообщались. Приятно и комфортно провели время. Удачи вам в вашей деятельности, процветания и побольше благодарных туристов!)

Входит в следующие категории Пятигорска

