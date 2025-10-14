Путешествие на Кавказ Кавказские Минеральные Воды — курортный регион на территории Северного Кавказа. Лермонтовские места, активный отдых в горах зимой и летом, нарзан и минеральные источники, лечебные процедуры горячими термами и обертыванием грязью — за всем этим приезжают сюда. Нас ждёт:

Путешествие в Пятигорск. Вы узнаете историю возникновения города и посетите старинный Парк «Цветник» и место, где Остап Бендер продавал билеты в «Провал». Ну и, конечно же, побываете во всех знаковых местах, которые тесно связаны с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Далее мы отправимся в Железноводск — небольшой уютный курортный город, получивший название «Кавказская Швейцария». Вы увидите Яйцо Желаний, Пушкинскую галерею, а также попробуете главные минеральные источники Железноводска.

Мы посетим самый солнечный город — Кисловодск. Вы увидите заточенного в гроту Демона — персонажа по одноименному произведению М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по курортному бульвару, заглянете в самую крупную питьевую галерею и увидите первое месторождение нарзана, а также прогуляетесь по местам, где снимался фильм «Чебурашка».

В завершение экскурсии мы доедем до города Ессентуки. Здесь вы посетите самый крупный Храмовый комплекс Павла и Петра и увидите единственный в России скульптурный образ Иисуса Христа. Побываете в здании Механотерапии, посетите Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу и, конечно, попробуете популярную минеральную воду. Важная информация:.

В завершение экскурсии мы доедем до города Ессентуки. Здесь вы посетите самый крупный Храмовый комплекс Павла и Петра и увидите единственный в России скульптурный образ Иисуса Христа. Побываете в здании Механотерапии, посетите Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу и, конечно, попробуете популярную минеральную воду. Важная информация:.

• В завершение экскурсии мы доедем до города Ессентуки. Здесь вы посетите самый крупный Храмовый комплекс Павла и Петра и увидите единственный в России скульптурный образ Иисуса Христа. Побываете в здании Механотерапии, посетите Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу и, конечно, попробуете популярную минеральную воду. Важная информация: