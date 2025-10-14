Предлагаем вам за один день ознакомиться с основными городами-курортами Кавказских Минеральных вод — Пятигорском, Ессентуками, Железноводском, Кисловодском.
Даже за такое малое количество времени вы увидите все известные достопримечательности городов, полюбуетесь красивейшей природой Кавказа и удивительной архитектурой городов ну и, конечно же, попробуете такую популярную минеральную воду.
Описание экскурсии
Путешествие на Кавказ Кавказские Минеральные Воды — курортный регион на территории Северного Кавказа. Лермонтовские места, активный отдых в горах зимой и летом, нарзан и минеральные источники, лечебные процедуры горячими термами и обертыванием грязью — за всем этим приезжают сюда. Нас ждёт:
- Путешествие в Пятигорск. Вы узнаете историю возникновения города и посетите старинный Парк «Цветник» и место, где Остап Бендер продавал билеты в «Провал». Ну и, конечно же, побываете во всех знаковых местах, которые тесно связаны с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
- Далее мы отправимся в Железноводск — небольшой уютный курортный город, получивший название «Кавказская Швейцария». Вы увидите Яйцо Желаний, Пушкинскую галерею, а также попробуете главные минеральные источники Железноводска.
- Мы посетим самый солнечный город — Кисловодск. Вы увидите заточенного в гроту Демона — персонажа по одноименному произведению М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по курортному бульвару, заглянете в самую крупную питьевую галерею и увидите первое месторождение нарзана, а также прогуляетесь по местам, где снимался фильм «Чебурашка».
В завершение экскурсии мы доедем до города Ессентуки. Здесь вы посетите самый крупный Храмовый комплекс Павла и Петра и увидите единственный в России скульптурный образ Иисуса Христа. Побываете в здании Механотерапии, посетите Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу и, конечно, попробуете популярную минеральную воду. Важная информация:.
- Одежда по сезону, удобная обувь.
- В солнечную погоду берите солнцезащитный крем.
- «Провал» работает все дни, кроме понедельника.
- Обед оплачивается отдельно.
- Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно (400 руб/чел).
- Возьмите с собой перекусы и питьевую воду.
Ежедневно с 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Цветник»
- Академическая галерея
- Ермоловские ванны
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Эолова арфа
- Китайская беседка
- Машук (смотровая площадка)
- Провал
- Пушкинская галерея
- Остров Гулливера
- Скульптурный образ Иисуса Христа
- Здание Механотерапии
- Алексеевская грязелечебница
- Грот «Демон»
- Места, где снимался фильм «Чебурашка»
- Дамский мостик
- Музей «Крепость»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу (400 руб/чел)
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда по сезону, удобная обувь
- В солнечную погоду берите солнцезащитный крем
- «Провал» работает все дни, кроме понедельника
- Обед оплачивается отдельно
- Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно (400 руб/чел)
- Возьмите с собой перекусы и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 окт 2025
Е
Елена
8 сен 2025
4 города-мы уставшие, но довольные. Про Пятигорск немного знали, а про остальные только слышали. Но каждый город хорош по своему. Спасибо Марии за такой насыщенный, увлекательный день. Все было просто
Е
Елена
6 авг 2025
Наталья потрясающая! Мы с мужем часто путешествуем и стараемся в новых городах пользоваться услугами гидов. Пожалуй, это одна из лучших экскурсий, на которой мне приходилось бывать ❤️
Началось наше знакомство с
А
Анастасия
15 июн 2025
Невероятная экскурсия по городам-курортам!
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за великолепно организованную индивидуальную экскурсию по всем городам Кавказских Минеральных Вод! За время путешествия по Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску мы
Е
Елена
27 апр 2025
Были в апреле 2025 года в Пятигорске. Очень красивый, невероятно зеленый город. Захотели познакомиться также и с другими курортными городами КМВ. Забронировали данную экскурсию.
Приехала очаровательная девушка Татьяна. Провела нам экскурсию
