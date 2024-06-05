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встречи с ней. И эта встреча превзошла наши ожидания. Экскурсия была необыкновенно интересной, яркой, насыщенной. Мы узнали множество фактов и о самом городе, и, конечно, о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Юлия не только увлекательно рассказывает, но и маршрут строит так, чтобы экскурсанты чувствовали себя максимально комфортно. На любой вопрос она может дать исчерпывающий ответ, и даже готова потратить свое личное время, чтобы найти дополнительную информацию, интересующую экскурсанта. Юлия, это очень профессионально! Спасибо Вам огромное за полученное удовольствие от общения с Вами.