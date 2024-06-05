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Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
- ССветлана2 июня 2024Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
- ООксана31 мая 2024Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
- ЯЯна14 мая 2024Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!
- ЕЕлена13 мая 2024Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
- ЛЛилия8 мая 2024Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ермоловские ванны»
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