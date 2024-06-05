Ермоловские ванны – экскурсии в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Ермоловские ванны» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
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    встречи с ней. И эта встреча превзошла наши ожидания. Экскурсия была необыкновенно интересной, яркой, насыщенной. Мы узнали множество фактов и о самом городе, и, конечно, о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Юлия не только увлекательно рассказывает, но и маршрут строит так, чтобы экскурсанты чувствовали себя максимально комфортно. На любой вопрос она может дать исчерпывающий ответ, и даже готова потратить свое личное время, чтобы найти дополнительную информацию, интересующую экскурсанта. Юлия, это очень профессионально! Спасибо Вам огромное за полученное удовольствие от общения с Вами.

    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы
  • Я
    Яна
    14 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
  • Л
    Лилия
    8 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
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    состав был 2 взрослых, два подростка и 5ти летка с шило в попе. Взрослые с удовольствием слушали и слушали бы ещё. Подростки отбывали повинность, но потом во время прогулки по городув их в голове всплывали факты, которые нам рассказали на экскурсии. Мы в восторге. Спасибо за удовольствие от общения.

    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ермоловские ванны»

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