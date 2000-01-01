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Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа

5
8 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Во время экскурсии 🧭, мы познакомимся с историей 📖 трех республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.

Мы познакомимся с историей возникновения города Грозный, его развитием в XX веке и его современной жизнью.

На обратном пути заедем в Аргун.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа

Что вы увидите

  • Грозный:
  • музей краеведения
  • музей им. А. Кадырова
  • мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила.
  • современные кварталы
  • «высотки»
  • Аргун:
  • мечеть «Сердце матери»
Обзорная экскурсия ⛳ по Грозному
Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Экскурсанты увидят памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые «высотки».
Мечеть в стиле «хай-тек»
А на обратном пути вас ждет заезд в город 🏙️ Аргун с посещением мечети «Сердце матери» — одного из красивейших культовых сооружений в стране.
Важно знать
  • Для всех экскурсантов важно при себе иметь справку об отсутствии коронавируса или наличия антител к COVID-19 !!!
  • Для участия в экскурсии 🧭 необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
  • Вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида по маршруту следования
Что не входит
  • Входные билеты в музей и местный гид (500 руб)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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8 отзывов оставили туристы

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