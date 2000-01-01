Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Экскурсанты увидят памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые «высотки».
Мечеть в стиле «хай-тек»
А на обратном пути вас ждет заезд в город 🏙️ Аргун с посещением мечети «Сердце матери» — одного из красивейших культовых сооружений в стране.
Важно знать
Для всех экскурсантов важно при себе иметь справку об отсутствии коронавируса или наличия антител к COVID-19 !!!
Для участия в экскурсии 🧭 необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
Вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.
Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида по маршруту следования
Что не входит
Входные билеты в музей и местный гид (500 руб)
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.