Ладья – Гид из Пятигорска

Во время экскурсии 🧭, мы познакомимся с историей 📖 трех республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.



Мы познакомимся с историей возникновения города Грозный, его развитием в XX веке и его современной жизнью.



На обратном пути заедем в Аргун.