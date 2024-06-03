Экскурсии по мусульманским местам Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500 за человека
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
«Одной из наших ключевых остановок в Грозном будет также мечеть «Сердце Чечни» — величественное здание в самом центре города»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
  • Н
    Николай
    23 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!
  • М
    Мария
    28 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Хорошая организация, водителю Владимиру на Рено огромная благодарность за профессионализм, гид встретил нас сразу по приезду в Грозный. Понравились мечети, просто не описать словами, какие же это монументальные строения. Рекомендую, от мечети «Гордость мусульман» захватывает дух.
  • Н
    Надежда
    22 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация тура очень четкая, все
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    продумано до мелочей по таймингу, нигде не пересеклись с другими группами. Программа насыщенная и интересная. За один день возможность увидеть лучшие места и узнать историю Грозного и не только. Тур и экскурсовода рекомендую.

    Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. ОрганизацияЭкскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Замечательная экскурсия! Особое спасибо гиду - Роману! Интересный рассказчик!!!
  • Н
    Николай
    15 января 2024
    Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
    Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!
  • К
    Катерина
    18 декабря 2023
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Огромная благодарность вам за тур. Отдельное спасибо гиду Алене и Саиду в Грозном. Они сделали это путешествие ещё интереснее. Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мусульманские»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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