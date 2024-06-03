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скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По вашему адресу
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
«Одной из наших ключевых остановок в Грозном будет также мечеть «Сердце Чечни» — величественное здание в самом центре города»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
- ННиколай23 мая 2024Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!
- ММария28 апреля 2024Хорошая организация, водителю Владимиру на Рено огромная благодарность за профессионализм, гид встретил нас сразу по приезду в Грозный. Понравились мечети, просто не описать словами, какие же это монументальные строения. Рекомендую, от мечети «Гордость мусульман» захватывает дух.
- ННадежда22 апреля 2024Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация тура очень четкая, все
- ООльга19 апреля 2024Замечательная экскурсия! Особое спасибо гиду - Роману! Интересный рассказчик!!!
- ННиколай15 января 2024Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!
- ККатерина18 декабря 2023Огромная благодарность вам за тур. Отдельное спасибо гиду Алене и Саиду в Грозном. Они сделали это путешествие ещё интереснее. Мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мусульманские»
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