Е Елена Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.

Н Николай Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!

М Мария Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун Хорошая организация, водителю Владимиру на Рено огромная благодарность за профессионализм, гид встретил нас сразу по приезду в Грозный. Понравились мечети, просто не описать словами, какие же это монументальные строения. Рекомендую, от мечети «Гордость мусульман» захватывает дух.

Н Надежда Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун читать дальше продумано до мелочей по таймингу, нигде не пересеклись с другими группами. Программа насыщенная и интересная. За один день возможность увидеть лучшие места и узнать историю Грозного и не только. Тур и экскурсовода рекомендую. Экскурсией довольны. Гиду Александру отельное спасибо за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Организация тура очень четкая, все

О Ольга Пятигорск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун Замечательная экскурсия! Особое спасибо гиду - Роману! Интересный рассказчик!!!

Н Николай Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!