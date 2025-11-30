Экскурсии по мечетям и соборам Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Пятигорске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%.
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
На автобусе
13 часов
22 отзыва
Групповая
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
8 апр в 06:30
11 апр в 06:30
4000 ₽ за человека
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
На машине
13 часов
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
Завтра в 06:00
8 апр в 06:00
28 000 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пятигорска к главным символам Чечни
На машине
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска к главным символам Чечни
Осмотреть мечети в Грозном, Аргуне и Шали и познакомиться с жизнью региона
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 апр в 06:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    30 ноября 2025
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Всё чётко. Что обещали, то и получили.
  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Не очень люблю экскурсии в больших группах, но в данной поездке это было замечательно. Элина, наш гид всю дорогу рассказывала
    читать дальше

    много нового и интересного по ходу нашего маршрута. Поразительной красоты мечети, которые мы посетили, экскурсия о самому г. Грозному и спокойная поездка назад в Пятигорск- это наверное всё, что необходимо, чтоб запомнить красоту и самобытность этих мест.

  • Н
    Надежда
    26 октября 2025
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Все понравилось
    Автобус был достаточно комфортабельный
    Гид Татьяна рассказывает интересно
    Советую
    Все понравилось
  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации, всю дорогу рассказывала и
    читать дальше

    про Чечню и в целом про кавказские республики.
    В Грозном гидом была Алина. Отличная работа, интересно было её слушать. Спасибо гидам за работу!
    В целом мне времени везде хватило, нигде не было какой-то суматохи и беготни.
    Красивые мечети, красивый сад цветов в Грозном.
    Поездка понравилась. Спасибо!

    25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
  • Н
    Николай
    23 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!
  • Н
    Николай
    15 января 2024
    Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
    Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!
  • К
    Катерина
    18 декабря 2023
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Огромная благодарность вам за тур. Отдельное спасибо гиду Алене и Саиду в Грозном. Они сделали это путешествие ещё интереснее. Мы в восторге!
  • А
    Анна
    31 октября 2023
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Действительно долгая экскурсия,но того стоит.
    Очень познавательно посетить Чечню и столицу Грозный.
    Гид потрясающая, она всю дорого рассказывала интересные истории и даже когда хотелось поспать,то я этого сделать не могла, уж очень интересно было!
    Действительно долгая экскурсия,но того стоитДействительно долгая экскурсия,но того стоитДействительно долгая экскурсия,но того стоит
  • О
    Ольга
    5 октября 2023
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Шикарная экскурсия! Грамотная организация поездки. Экскурсовод великолепный. Экскурсия очень долгая, но оно того стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мечети и Соборы»

Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Эльбрус;
  3. Парк Цветник;
  4. Эолова арфа;
  5. Смотровая площадка;
  6. Гижгит;
  7. Озеро Провал;
  8. Черекская Теснина;
  9. Приэльбрусье;
  10. Гора Кольцо.
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в апреле 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 28 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Мечети и Соборы», 23 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь