М Максим Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Всё чётко. Что обещали, то и получили.

А Анна Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска читать дальше много нового и интересного по ходу нашего маршрута. Поразительной красоты мечети, которые мы посетили, экскурсия о самому г. Грозному и спокойная поездка назад в Пятигорск- это наверное всё, что необходимо, чтоб запомнить красоту и самобытность этих мест. Не очень люблю экскурсии в больших группах, но в данной поездке это было замечательно. Элина, наш гид всю дорогу рассказывала

Н Надежда Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Все понравилось

Автобус был достаточно комфортабельный

Гид Татьяна рассказывает интересно

Советую

Е Елена Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска читать дальше про Чечню и в целом про кавказские республики.

В Грозном гидом была Алина. Отличная работа, интересно было её слушать. Спасибо гидам за работу!

В целом мне времени везде хватило, нигде не было какой-то суматохи и беготни.

Красивые мечети, красивый сад цветов в Грозном.

Поездка понравилась. Спасибо! 25.08.2024 ездила в Чечню с гидом Виолеттой. Группа была 42 человека. Виолетта много давала интересной информации, всю дорогу рассказывала и

Е Елена Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.

Н Николай Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!

Н Николай Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!

К Катерина Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Огромная благодарность вам за тур. Отдельное спасибо гиду Алене и Саиду в Грозном. Они сделали это путешествие ещё интереснее. Мы в восторге!

А Анна Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска Действительно долгая экскурсия,но того стоит.

Очень познавательно посетить Чечню и столицу Грозный.

Гид потрясающая, она всю дорого рассказывала интересные истории и даже когда хотелось поспать,то я этого сделать не могла, уж очень интересно было!