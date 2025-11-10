Благодаря высотной зональности за один день вы проедете от степной зоны до Крайнего Севера. С двух полян — Чегетской и Азау — вы подниметесь по канатным дорогам к незабываемым видам на вершины Северного Кавказа. Полюбуетесь Эльбрусом вблизи и с соседней горы. Посетите нарзанные источники. А по пути узнаете об истории покорения стратовулкана, местных народах и их традициях.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Чегетская поляна. Находится на высоте 2100 м над уровнем моря. С неё вы подниметесь по кресельной канатной дороге на высоту 3100 м на гору Чегет. Со смотровой площадки вам откроются панорамы Эльбруса, ледников, водопадов, кратеров. Также вы увидите гору Донгуз-Орун («Лежбище вепря») со знаменитым ледником Семёрка.

Поляна Азау. Затем вы отправитесь в курортный посёлок, с которого поднимаются вдоль склона Эльбруса. По канатной дороге доберётесь до верхней станции «Гарабаши» (3847 м). При подъёме вы ощутите, будто едете в жерло вулкана: вокруг базальты, вулканические бомбочки, пемза, красные камни причудливой формы. А главное — вас ждут потрясающие виды на горы Центрального Кавказа и, конечно, сам стратовулкан, красавец с холодным лицом и горячим сердцем.

Поляна нарзанов. В завершение вы посетите природный парк с источниками целебной воды, бьющей из-под земли. Попробуете Приэльбрусье на вкус и сможете набрать с собой нарзан.

В поездке вы узнаете:

Как появились Кавказские горы

Какие народы населяли эти земли и в чём особенность этнического состава населения Кабардино-Балкарии

Какие традиции и обычаи соблюдают жители региона

Почему многие люди до сих пор поклоняются Эльбрусу как божеству

Кто первым покорил эту гору и что нужно сделать сейчас, чтобы побывать на вершине

Организационные детали