Мои заказы

Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса

Головокружительные горные панорамы, минеральные источники и истории края
Благодаря высотной зональности за один день вы проедете от степной зоны до Крайнего Севера.

С двух полян — Чегетской и Азау — вы подниметесь по канатным дорогам к незабываемым видам на вершины Северного Кавказа. Полюбуетесь Эльбрусом вблизи и с соседней горы. Посетите нарзанные источники. А по пути узнаете об истории покорения стратовулкана, местных народах и их традициях.
Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса© Татьяна
Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса© Татьяна
Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Чегетская поляна. Находится на высоте 2100 м над уровнем моря. С неё вы подниметесь по кресельной канатной дороге на высоту 3100 м на гору Чегет. Со смотровой площадки вам откроются панорамы Эльбруса, ледников, водопадов, кратеров. Также вы увидите гору Донгуз-Орун («Лежбище вепря») со знаменитым ледником Семёрка.

Поляна Азау. Затем вы отправитесь в курортный посёлок, с которого поднимаются вдоль склона Эльбруса. По канатной дороге доберётесь до верхней станции «Гарабаши» (3847 м). При подъёме вы ощутите, будто едете в жерло вулкана: вокруг базальты, вулканические бомбочки, пемза, красные камни причудливой формы. А главное — вас ждут потрясающие виды на горы Центрального Кавказа и, конечно, сам стратовулкан, красавец с холодным лицом и горячим сердцем.

Поляна нарзанов. В завершение вы посетите природный парк с источниками целебной воды, бьющей из-под земли. Попробуете Приэльбрусье на вкус и сможете набрать с собой нарзан.

В поездке вы узнаете:

  • Как появились Кавказские горы
  • Какие народы населяли эти земли и в чём особенность этнического состава населения Кабардино-Балкарии
  • Какие традиции и обычаи соблюдают жители региона
  • Почему многие люди до сих пор поклоняются Эльбрусу как божеству
  • Кто первым покорил эту гору и что нужно сделать сейчас, чтобы побывать на вершине

Организационные детали

  • Путешествие проходит на машине или автобусе, в зависимости от размера группы
  • Дополнительные расходы: проезд по канатным дорогам (Чегет — 1100 ₽ за чел., Эльбрус — 2300 ₽ за чел., есть льготные билеты), обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу с 2007 года. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена». Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов со стажем работы около 20 лет.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Джиппинг
На машине
12 часов
-
20%
24 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
4000 ₽5000 ₽ за человека
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу
Пятигорск открывает путь к Эльбрусу - высочайшей точке Европы. Вдохновляющие виды, местная кухня и незабываемые моменты ждут вас
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
На машине
8 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут величественные горы, водопады и уникальные природные достопримечательности
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске