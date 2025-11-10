Головокружительные горные панорамы, минеральные источники и истории края
Благодаря высотной зональности за один день вы проедете от степной зоны до Крайнего Севера.
С двух полян — Чегетской и Азау — вы подниметесь по канатным дорогам к незабываемым видам на вершины Северного Кавказа. Полюбуетесь Эльбрусом вблизи и с соседней горы. Посетите нарзанные источники. А по пути узнаете об истории покорения стратовулкана, местных народах и их традициях.
Чегетская поляна. Находится на высоте 2100 м над уровнем моря. С неё вы подниметесь по кресельной канатной дороге на высоту 3100 м на гору Чегет. Со смотровой площадки вам откроются панорамы Эльбруса, ледников, водопадов, кратеров. Также вы увидите гору Донгуз-Орун («Лежбище вепря») со знаменитым ледником Семёрка.
Поляна Азау. Затем вы отправитесь в курортный посёлок, с которого поднимаются вдоль склона Эльбруса. По канатной дороге доберётесь до верхней станции «Гарабаши» (3847 м). При подъёме вы ощутите, будто едете в жерло вулкана: вокруг базальты, вулканические бомбочки, пемза, красные камни причудливой формы. А главное — вас ждут потрясающие виды на горы Центрального Кавказа и, конечно, сам стратовулкан, красавец с холодным лицом и горячим сердцем.
Поляна нарзанов. В завершение вы посетите природный парк с источниками целебной воды, бьющей из-под земли. Попробуете Приэльбрусье на вкус и сможете набрать с собой нарзан.
В поездке вы узнаете:
Как появились Кавказские горы
Какие народы населяли эти земли и в чём особенность этнического состава населения Кабардино-Балкарии
Какие традиции и обычаи соблюдают жители региона
Почему многие люди до сих пор поклоняются Эльбрусу как божеству
Кто первым покорил эту гору и что нужно сделать сейчас, чтобы побывать на вершине
Организационные детали
Путешествие проходит на машине или автобусе, в зависимости от размера группы
Дополнительные расходы: проезд по канатным дорогам (Чегет — 1100 ₽ за чел., Эльбрус — 2300 ₽ за чел., есть льготные билеты), обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
