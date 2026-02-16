Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.
Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зелёные природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.
Три водопада. Край Джилы-Су известен ещё и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.
Примерный тайминг
6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе 9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз 10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара 11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су 13:00 — обед в кафе 14:00-15:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике
Забираем по вашему адресу в Пятигорске, а также в городах Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.
Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.
Особенности поездки
Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
Из-за погодных условий, по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
ежедневно в 06:00 и 07:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2968 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Елизавета
Экскурсия оставила исключительно позитивные впечатления, маршрут показался комфортным и разнообразным. Даже с погодой повезло. Отдельное спасибо гиду Магомету, рассказал много интересного!
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