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Из Пятигорска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию

Увидеть три могучих водопада, гору Шатджатмаз и скалы Аватара
Отправляемся в урочище Джилы-Су, знаменитое целебными водами и чудесными пейзажами! За один день мы увидим три водопада, заберёмся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз.

Вы познакомитесь с кавказской кухней, оцените воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне величавого Эльбруса.
5
1 отзыв
Из Пятигорска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию
Из Пятигорска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию
Из Пятигорска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию

Описание экскурсии

Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.

Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.

Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зелёные природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.

Три водопада. Край Джилы-Су известен ещё и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.

Примерный тайминг

6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе
9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз
10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су
13:00 — обед в кафе
14:00-15:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике
  • Забираем по вашему адресу в Пятигорске, а также в городах Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
  • Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.
  • Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
  • Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.

Особенности поездки

  • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
  • Из-за погодных условий, по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован

ежедневно в 06:00 и 07:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2968 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Экскурсия оставила исключительно позитивные впечатления, маршрут показался комфортным и разнообразным. Даже с погодой повезло. Отдельное спасибо гиду Магомету, рассказал много интересного!
Экскурсия оставила исключительно позитивные впечатления, маршрут показался комфортным и разнообразным. Даже с погодой повезло. Отдельное спасибо
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