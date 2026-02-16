Отправляемся в урочище Джилы-Су, знаменитое целебными водами и чудесными пейзажами! За один день мы увидим три водопада, заберёмся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз. Вы познакомитесь с кавказской кухней, оцените воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне величавого Эльбруса.

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Описание экскурсии

Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.

Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.

Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зелёные природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.

Три водопада. Край Джилы-Су известен ещё и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.

Примерный тайминг

6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе

9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз

10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара

11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су

13:00 — обед в кафе

14:00-15:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике

Забираем по вашему адресу в Пятигорске, а также в городах Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды

Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду

Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.

Экологический сбор — 200 ₽ за чел.

Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.

Особенности поездки