«Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы-Су.
Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни.
Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22… +24 градуса).
Многие ставят палатки и остаются здесь на целое лето, чтобы набраться сил и здоровья в природных нарзанных ваннах.
Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера!
Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России!
И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!
- Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике с кондиционером
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Для групп от 5-ти человек мы делаем скидку (подробности уточняйте в личном сообщении)