Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России

Среди гор Кавказа спрятано столько удивительных мест

4.6
11 отзывов
Среди гор Кавказа спрятано столько удивительных мест.

Их не счесть! Предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие в одно из красивых мест Кабардино-Балкарии — урочище Джилы-Су.

Вы насладитесь красивыми горными пейзажами.

Вы увидите гору Шат-Жатмаз, водопад Каракая-Су и ущелье реки Харбаз.

Не забудьте взять с собой камеру — вы сможете сделать самые лучшие снимки.
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России

Что вы увидите 🤩

  • Урочище Джилы Су
  • гора ШатЖатмаз
  • ущелье реки Харбаз со скалами "Аватарами"
  • гора Тузлук
  • гора Сирх
  • водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
«Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы-Су.
Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни.
Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22… +24 градуса).
Многие ставят палатки и остаются здесь на целое лето, чтобы набраться сил и здоровья в природных нарзанных ваннах.
Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера!
Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России!
И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!
  • Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике с кондиционером
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • Для групп от 5-ти человек мы делаем скидку (подробности уточняйте в личном сообщении)
Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также вы можете взять перекус с собой.
  • Экологический сбор (50р/чел - оплачивается на въезде к источникам)
Откуда начинаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Время проведения: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Михаил
Михаил
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