Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности

Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле

Индивидуальная
Приглашаю в путешествие по живописной Кабардино-Балкарии! Вы погуляете по цветущему Нальчику, прокатитесь по канатной дороге и отведаете местную минеральную воду в Нарзанной галерее.

Впечатлитесь мощью Чегемского ущелья и увидите необычный замок Шато Эркен, напоминающий старинное европейское поместье.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

3. Что вас ожидает

Замок Шато Эркен, Атажукинский парк и канатная дорога

Вы осмотрите окруженный виноградниками замок Шато Эркен в романском стиле и узнаете, кому он принадлежит. Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами. А также заглянете в одно из колоритных кафе Нальчика, чтобы оценить местную кухню.

Чегемское ущелье, водопады и Нарзанная галерея

В Нарзанной галерее мы попьем целебную воду прямо из источника, бьющего из недр земли. В путешествии полюбуемся величественным Чегемским ущельем и одноименными водопадами, стекающими со скалы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов о природе, людях и традициях Кабардино-Балкарии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Kia Ceed. По запросу я могу провести ее на минивэне Toyota Alphard (вмещает до 7 человек). В этом случае цена составит 20 тысяч руб.
  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию мы можем добавить к программе отдых в термальных бассейнах Гедуко. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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