Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Пятигорска в Нальчик и его окрестности, где вы не только насладитесь красотой Чегемского ущелья, но и окунетесь в историю замка Шато Эркен.Вас ждет прогулка

по Атажукинскому парку, поездка на канатной дороге с захватывающими видами и возможность попробовать целебную воду в Нарзанной галерее. Эта экскурсия - идеальный способ исследовать культуру и природу Кабардино-Балкарии, наслаждаясь комфортом и индивидуальным подходом. Откройте для себя уникальные места, каждое из которых расскажет свою уникальную историю и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и прохладой водопадов. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой поездка возможна, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.