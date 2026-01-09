Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Пятигорска в Нальчик и его окрестности, где вы не только насладитесь красотой Чегемского ущелья, но и окунетесь в историю замка Шато Эркен.
Вас ждет прогулка
Вас ждет прогулка
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Чегемского ущелья
- 🏰 Романтика замка Шато Эркен
- 🚠 Подъем на канатной дороге
- 🌿 Прогулка в Атажукинском парке
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 🍽 Аутентичная местная кухня
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и прохладой водопадов. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой поездка возможна, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чегемское ущелье
- Шато Эркен
- Атажукинский парк
- Нарзанная галерея
Описание экскурсии
Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады
В путешествии полюбуемся величественным Чегемским ущельем и одноименными водопадами, стекающими со скалы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов о природе, людях и традициях Кабардино-Балкарии.
Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея
Вы осмотрите окруженный виноградниками замок Шато Эркен в романском стиле и узнаете, кому он принадлежит. Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами. А также заглянете в одно из колоритных кафе Нальчика, чтобы оценить местную кухню. В Нарзанной галерее мы попьем целебную воду прямо из источника, бьющего из недр земли.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Kia Ceed. По запросу я могу провести её на минивэне Toyota Alphard (вмещает до 7 человек). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
- Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 руб. с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию мы можем добавить в программу заезд на Голубые озера, Черекскую теснину, Верхнюю Балкарию и отдых в термальных бассейнах Гедуко. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 856 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карен- хороший, эрудированный гид, хороший водитель. Машина чистая, комфортно ехали.
Информации в дороге много, было не скучно. Все наши пожелания учтены мы попросили заехать пообедать в Нальчике, поели очень вкусный щашлык. Термальнвп источники тоже понравились, рекомендую!
Информации в дороге много, было не скучно. Все наши пожелания учтены мы попросили заехать пообедать в Нальчике, поели очень вкусный щашлык. Термальнвп источники тоже понравились, рекомендую!
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Все было просто замечательно! Интересно! Вкусно! Красиво! Положительно! С улыбкой и ярким солнышком! Спасибо большое Карену!
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Природа Кавказа вообще бесценна, а когда тебе показывают ее с любовью, это вообще не передать словами. Карен, огромное спасибо тебе за экскурсию. Прекрасный собеседник, аккуратный водитель. Ты поделился своей любовью к своему краю. Чегемский водопады навсегда останутся в нашей памяти
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Были на экскурсии у Карена 20 марта. Маршрут новый. И хотелось бы отметить, что вариант такого маршрута все-таки рассчитан на более теплую и не такую заснеженную погоду, на которую мы
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Карен очень отлично провëл экскурсию! Очень много знает и грамотно преподносит информацию.
Учитывал все наши пожелания!
Всё очень понравилось!
Спасибо большое!
Учитывал все наши пожелания!
Всё очень понравилось!
Спасибо большое!
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