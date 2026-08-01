ежедневно в 07:00

В поездке вы посетите места, которые оставляют неизгладимые впечатления от красоты и величия местной природы.
В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с загадочным древним селом Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.
В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с загадочным древним селом Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.
Описание экскурсии
Живописная Кабардино-Балкария
Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе. Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета. Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей. В Городе мёртвых, что на окраине села Эльтюбю, вы рассмотрите комплекс средневековых склепов. А в Чегемском ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии.
План путешествия
- Мы выдвинемся из Пятигорска (или другого города КМВ) и примерно через час сделаем небольшую остановку, чтобы размяться
- Далее по пути по решению группы заедем на завтрак в кафе с национальными кабардинскими блюдами (обычно все голосуют «за»)
- Проехав ещё час, мы окажемся у Гижгита и вскоре доберёмся до Актопрака, где задержимся в двух-трёх локациях для фотосессий
- Впереди у нас спуск в Чегемское ущелье и посещение Эльтюбю
- Летом в программу можно включить водопад Абай-су
- После, уже на обратном пути заезжаем на Чегемские водопады и там же ужинаем перед возвращением в отель
Организационные детали
Как проходит поездка
- На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
- Начать и закончить поездку можно в других городах КМВ: из Кисловодска — 4200 ₽ за чел., из Ессентуков — 4200 ₽ за чел.
- Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги.
- Можно с детьми старше 5 лет
- Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед и ужин
- Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы): летом заезд на водопад Абай-су и полёт на параплане в Чегемском ущелье
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3240 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия, интересная информация, без спешки, большое спасибо!
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Были в поездке с гидом Рустамом! Впечатлений полный вагон и маленькая тележка, как от красоты края, так и от завораживающих рассказов Рустама о природе, традициях и истории региона. Поездка прошла
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Большое спасибо за экскурсию, не зависимо от того что нас поливал целый день дождик, все очень понравилось. Спасибо большое Роману за проведенную экскурсию как гиду и как водителю, а так же за классное чаепитие.
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