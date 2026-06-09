Поехали с нами в Приэльбрусье — любоваться неприступными вершинами, вдыхать ароматы альпийских лугов и наслаждаться уютными долинами.
Вы увидите легендарный Эльбрус и бирюзу озера Гижгит, побываете на высоте 3780 м и окажетесь среди вечных снегов и ледников.
Вы увидите легендарный Эльбрус и бирюзу озера Гижгит, побываете на высоте 3780 м и окажетесь среди вечных снегов и ледников.
Описание экскурсии
Станция «Поляна Азау»
Через Баксанское ущелье вы прибудете на горнолыжный курорт «Приэльбрусье» и по канатной дороге подниметесь до «Поляны Азау» — на высоту 2300 м.
Станции «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши»
Прокатитесь на гондольном, маятниковом и кресельном подъёмниках. Окажетесь на высоте 3780 м — в зоне вечных снегов и ледников.
Озеро Гижгит
Водоём напоминает драгоценный бирюзовый камень, а обрамляют его суровые горные хребты.
Чегет
С высоты 3700 м увидите отрог Главного Кавказского хребта и сделаете красивые снимки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota или Lexus
- Оплачиваются дополнительно: билеты на канатную дорогу (2000–2700 ₽ с чел.) и питание (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1105 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
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