Поехали с нами в Приэльбрусье — любоваться неприступными вершинами, вдыхать ароматы альпийских лугов и наслаждаться уютными долинами. Вы увидите легендарный Эльбрус и бирюзу озера Гижгит, побываете на высоте 3780 м и окажетесь среди вечных снегов и ледников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Станция «Поляна Азау»

Через Баксанское ущелье вы прибудете на горнолыжный курорт «Приэльбрусье» и по канатной дороге подниметесь до «Поляны Азау» — на высоту 2300 м.

Станции «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши»

Прокатитесь на гондольном, маятниковом и кресельном подъёмниках. Окажетесь на высоте 3780 м — в зоне вечных снегов и ледников.

Озеро Гижгит

Водоём напоминает драгоценный бирюзовый камень, а обрамляют его суровые горные хребты.

Чегет

С высоты 3700 м увидите отрог Главного Кавказского хребта и сделаете красивые снимки.

Организационные детали