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Кармадонское ущелье: Северная Осетия на комфортабельных внедорожниках

Вас ждёт поездка на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser через Кармадонское ущелье, Кармадон, Даргавс и Верхний Фиагдон — прекрасный маршрут для знакомства с Осетией.

Вы также побываете в месте, где поставлена памятная доска Сергею Бодрову, пропавшему вместе со съёмочной группой в 2002 году.
Кармадонское ущелье: Северная Осетия на комфортабельных внедорожниках
Кармадонское ущелье: Северная Осетия на комфортабельных внедорожниках
Кармадонское ущелье: Северная Осетия на комфортабельных внедорожниках
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье расположено в Северной Осетии — Алании. Здесь протекает река Геналдон, являющаяся частью горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года, унесшей жизни 125 человек, среди которых была съёмочная группа фильма «Связной», включая актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на печальные события, это место остается одним из самых живописных в Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют это место XIV-XVIII веками нашей эры. Некрополь обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает множество туристов.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой нашего путешествия станут высокогорные качели, где вы сможете насладиться невероятным ощущением полёта над горными просторами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти мгновения на красочных снимках!

После этого мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь — православный монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви, который также является важной частью культурного наследия региона.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии, построенное прямо на склоне могучей горы Кариухох. Этот комплекс является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании и поражает своей архитектурной мощью.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы сможете увидеть арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место станет прекрасным завершением нашего путешествия.

На этом наше путешествие подходит к концу, и мы с радостью вернёмся обратно. До новых встреч!

Ежедневно в 07:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Высокогорные качели
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Дзивгисская скальная крепость
  • Гора Кариухох
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объект зеркального барса
Что включено
  • Сопровождение гида
  • Передвижение на комфортабельных внедорожниках
Что не входит в цену
  • Вход в Даргавс - 100 руб. /чел.
  • Питание в национальном кафе: средний чек - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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