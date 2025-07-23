Вас ждёт поездка на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser через Кармадонское ущелье, Кармадон, Даргавс и Верхний Фиагдон — прекрасный маршрут для знакомства с Осетией. Вы также побываете в месте, где поставлена памятная доска Сергею Бодрову, пропавшему вместе со съёмочной группой в 2002 году.

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье расположено в Северной Осетии — Алании. Здесь протекает река Геналдон, являющаяся частью горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года, унесшей жизни 125 человек, среди которых была съёмочная группа фильма «Связной», включая актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на печальные события, это место остается одним из самых живописных в Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют это место XIV-XVIII веками нашей эры. Некрополь обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает множество туристов.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой нашего путешествия станут высокогорные качели, где вы сможете насладиться невероятным ощущением полёта над горными просторами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти мгновения на красочных снимках!

После этого мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь — православный монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви, который также является важной частью культурного наследия региона.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии, построенное прямо на склоне могучей горы Кариухох. Этот комплекс является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании и поражает своей архитектурной мощью.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы сможете увидеть арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место станет прекрасным завершением нашего путешествия.

На этом наше путешествие подходит к концу, и мы с радостью вернёмся обратно. До новых встреч!