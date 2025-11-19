Классическая обзорная экскурсия по Пятигорску и Ессентукам (из Пятигорска)

За один день вы прогуляетесь по Пятигорску и Ессентукам. Увидите их архитектуру и курортные уголки. Познакомитесь с планировкой и выясните, как формировались эти города в 19–20 веках.
Узнаете об истории, религии и жизни курортов, а ещё поймёте, чем КМВ очаровывали гостей раньше и чем привлекают теперь.
Описание экскурсии
Пятигорск
- Отель «Бристоль» и усадьба Мерлини, где Лермонтов бывал на вечерах.
- Лермонтовская галерея — красивое витражное здание с вековой историей.
- Ермоловские ванны и Питьевая галерея — уникальные архитектурные решения курорта.
- Театр оперетты — живое продолжение культурной жизни города.
- Грот Дианы — травертиновое творение рук человека.
- Китайская беседка с причудливыми формами.
- Озеро Провал и Эолова арфа — природные и архитектурные жемчужины.
- Скульптура орла — символ здравниц КМВ.
Ессентуки
- Гостиница «Метрополь» и исторические бюветы с минеральной водой.
- Скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» — арт-объекты на маршруте.
- Цандеровский институт механотерапии и соляно-щелочные ванны — первые шаги к современному фитнесу и лечебным традициям.
- Грот Дамские слёзы, беседка «Ареанда» и Николаевские ванны — архитектурные жемчужины курортов.
- Храмовый комплекс Петра и Павла — Иерусалим на Северном Кавказе.
- Грязелечебница им. Н. А. Семашко — уникальное архитектурное творение.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло по запросу.
- Дорога от Пятигорска до Ессентуков займёт 20–30 мин. На локациях мы будем в среднем по 10–15 мин.
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1029 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
