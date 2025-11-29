Мои заказы

Треккинг с хаски на гору Машук

Пушистые проводники, свежий воздух и чарующие панорамы Кавказа - из Пятигорска
Отправьтесь на утреннюю прогулку к вершине Машука в упряжке с дружелюбными хаски! Лёгкий подъём по лесным тропинкам, живописные поляны, свежий горный воздух и потрясающие виды на Пятигорск и Бештау — всё это ждёт вас на маршруте. А на вершине — эффектные фото, горячий чай и уютные истории от гида.
Треккинг с хаски на гору Машук© Артём
Треккинг с хаски на гору Машук© Артём
Треккинг с хаски на гору Машук© Артём

Описание экскурсии

  • Встретимся рано утром, чтобы успеть насладиться свежим воздухом и красивыми видами
  • Начнём прогулку в историческом месте, где предположительно была дуэль Лермонтова и Мартынова
  • Отправимся по лесным тропинкам к вершине горы Машук вместе с верными пушистыми проводниками
  • Почувствуем восторг от запахов и звуков природы, насладимся спокойствием и тишиной
  • Поднимаясь всё выше и выше, ощутим, как наши лёгкие наполняются свежим воздухом, поговорим о восхождениях и природе Кавказа
  • С вершины полюбуемся видом на город и окружающие горы
  • Сделаем фотографии с хаски, выпьем вкусного горного чая и пообщаемся, сидя на лавочке с панорамным видом на Бештау

Возвращаясь домой, вы почувствуете себя полными энергии и бодрости!

Организационные детали

  • До места старта и обратно поедем на УАЗ Patriot
  • Вы будете идти в упряжке с хаски. Подъём занимает 1–1,5 часа
  • Маршрут лёгкий, подходит участникам с любым уровнем физической подготовки
  • На вершине мы угостим вас чаем — это входит в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На месте дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 550 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
На машине
На параплане
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
10 500 ₽ за человека
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау
Пешая
5 часов
39 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске