Отправьтесь на утреннюю прогулку к вершине Машука в упряжке с дружелюбными хаски! Лёгкий подъём по лесным тропинкам, живописные поляны, свежий горный воздух и потрясающие виды на Пятигорск и Бештау — всё это ждёт вас на маршруте. А на вершине — эффектные фото, горячий чай и уютные истории от гида.
Описание экскурсии
- Встретимся рано утром, чтобы успеть насладиться свежим воздухом и красивыми видами
- Начнём прогулку в историческом месте, где предположительно была дуэль Лермонтова и Мартынова
- Отправимся по лесным тропинкам к вершине горы Машук вместе с верными пушистыми проводниками
- Почувствуем восторг от запахов и звуков природы, насладимся спокойствием и тишиной
- Поднимаясь всё выше и выше, ощутим, как наши лёгкие наполняются свежим воздухом, поговорим о восхождениях и природе Кавказа
- С вершины полюбуемся видом на город и окружающие горы
- Сделаем фотографии с хаски, выпьем вкусного горного чая и пообщаемся, сидя на лавочке с панорамным видом на Бештау
Возвращаясь домой, вы почувствуете себя полными энергии и бодрости!
Организационные детали
- До места старта и обратно поедем на УАЗ Patriot
- Вы будете идти в упряжке с хаски. Подъём занимает 1–1,5 часа
- Маршрут лёгкий, подходит участникам с любым уровнем физической подготовки
- На вершине мы угостим вас чаем — это входит в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На месте дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 550 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
10 500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.