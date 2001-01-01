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Медовые водопады и гора Кольцо

4.9
11 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Экскурсия ⛳ по живописным окрестностям Кисловодска.

Вы побываете у горы ⛰️ Кольцо, где не раз бывал Михаил Лермонтов.

Совершите спуск в таинственное Аликоновское ущелье, увидите зрелищные Медовые водопады и необычную скалу Указатель, узнаете историю 📖 этих мест, насладитесь местной природой и чистым горным воздухом.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 750 ₽ за человека

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Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо

Что вы увидите

  • Гора Кольцо
  • Аликоновское ущелье
  • Медовые водопады
  • Скала Указатель
Гора Кольцо
Вы побываете у горы ⛰️ Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Медовые водопады
Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали спрятанные в расщелинах скал соты, и сладкая вода якобы лилась в водопады, а над ущельем распространялся медовый запах. Цветущие летом луга и сейчас действительно пахнут медом.
Водопадов здесь пять. Большой Медовый водопад — это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга.
Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны.
В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада, а над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Организационные детали:

  • Учитывая специфику маршрута, необходима удобная крепкая обувь, одежда по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Экологический сбор (60 руб)
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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11 отзывов оставили туристы

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