Экскурсии в Карачаево-Черкессию

Найдено 35 экскурсий в категории «Карачаево-Черкессия» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«На пути к плато мы спустимся в долину реки Эшкакон, чтобы исследовать знаменитую Гришкину балку, одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Отправляемся к одному из красивейших уголков Карачаево-Черкесии — с манящими горными ущельями, горячими источниками и сказочными видами Эльбруса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Первая остановка на пути — в кафе на горе Схауат, расположенной на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкессии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«По дороге из Пятигорска гид расскажет легенды Карачаево-Черкесии, познакомит вас с традициями, бытом и культурой народов Кавказа»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов»
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Карачаево-Черкесия покорит вас фантастическими пейзажами и богатой историей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Это Швейцария? Это Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
12 отзывов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735 за человека
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
67 отзывов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Курс на Карачаево-Черкесию, где вас ждет российский Гранд-Каньон, место, которым в свое время были покорены Горький, Чехов, Лермонтов (последний написал здесь картину «Эльбрус на восходе солнца)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Как жили и живут в Карачаево-Черкесии»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 000 за всё до 3 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 6 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
«Проезжая через старинные аулы Карачаево-Черкесии, вы узнаете о быте местных горцев в прошлые века и сейчас»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Мы заглянем в старинные аулы Карачаево-Черкесии и поговорим о быте местных горцев»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«Женщина-кинолог оставила Петербург и переехала в поселение в горах Карачаево-Черкессии, чтобы открыть в республике питомник, который мог бы посетить любой желающий»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
«Вас ждет Карачаево-Черкесcия, где мы достигнем высшей точки экскурсии — 1000 м над уровнем моря»
8 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска на плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска на плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От места вашего проживания
«Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
от 17 800 за всё до 6 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в горы одной из республик: Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Начало: от вашего места проживания в городах КМВ
«Далее на пути один из красивейших храмов Аланской епархии и значимый средневековый памятник Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика
Начало: В месте вашего проживания
«Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
«Сырные пещеры — таких пещер на территории Карачаево-Черкесии несколько, но Сырная отличается своей выразительностью — фотогеничной фактурой, узорами, плавными формами»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Горное царство Архыза и его древняя история
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Горное царство Архыза и его древняя история
Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище
«Архыз — не только один из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии, но и место, богатое историей, легендами и загадками»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2000017 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
«Это путешествие в Карачаево-Черкессию, в котором вы соприкоснётесь с историей Средневековья и насладитесь природными творениями, дошедшими до нас сквозь эпохи»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
«Самые красивые места Карачаево Черкесии Наш маршрут — это насыщенная программа, в которой вы сможете увидеть и насладиться необыкновенными видами»
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии 31 мая, остались в полном восторге. Игорь гид просто потрясающий!!! Создал приятную атмосферу и позитивное настроение. Скучать не приходилось, много интересного узнали. Большое спасибо организаторам и Игорю, рекомендуем всем!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я уверена с этим мнением
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    согласится вся наша группа. Но я озвучу своё мнение. Начиная с момента знакомства он окружил заботой,не оставил без внимания и проконтролировал все детали поездки. В ходе экскурсии поразил своими невероятными знаниями,очень интересно был выстроен формат общения,всегда откликался на малейшие просьбы,внимательный,ответственный, одним словом самый лучший гид за все 4 дня моего пребывания в этом волшебном крае. Огромное спасибо всей команде за чудесную и незабываемую экскурсию🤩🤩🤩👍👍👍

    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я
  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
    Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не дотягивает до уровня,размах хороший,
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    но всё как всегда…, очерядь большая, какой из подъемов работает узнаем только в автобусе, стройка везде, но всё это скрашивает потрясающая природа, хорошо выстроенный маршрут, и отличный гид! Отдельное спасибо организаторам и водителю за профессионализм.

    Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
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    как за каменной стеной. Несмотря на выкрутасы погоды, наш гид сделал поездку максимально комфортной. А уж виды, открывающиеся с вершины, просто не передать словами. Лучший закат в жизни!

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
    Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Спасибо большое за чудесную экскурсию. Не смотря на то что весь день был дождь и густой туман, горы и Домбай показался чем то сказочным и загадочным. Теперь хочется посмотреть на все это в солнечную погоду. Спасибо Исхаку за интересный день!
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
    Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
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    гидом был Григорий, рассказывал много интересных фактов, было приятно его слушать. Он профессионально нас довозил до всех локаций, несмотря на грязь со снегом в некоторых местах. С погодой нам очень повезло, виды открывались просто космические. Экскурсия нам понравилась)

    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Карачаево-Черкессия»

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