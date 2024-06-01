В Виктория Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе Были на экскурсии 31 мая, остались в полном восторге. Игорь гид просто потрясающий!!! Создал приятную атмосферу и позитивное настроение. Скучать не приходилось, много интересного узнали. Большое спасибо организаторам и Игорю, рекомендуем всем!!!

О Ольга Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе читать дальше согласится вся наша группа. Но я озвучу своё мнение. Начиная с момента знакомства он окружил заботой,не оставил без внимания и проконтролировал все детали поездки. В ходе экскурсии поразил своими невероятными знаниями,очень интересно был выстроен формат общения,всегда откликался на малейшие просьбы,внимательный,ответственный, одним словом самый лучший гид за все 4 дня моего пребывания в этом волшебном крае. Огромное спасибо всей команде за чудесную и незабываемую экскурсию🤩🤩🤩👍👍👍 Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я уверена с этим мнением

Д Дарья Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска читать дальше но всё как всегда…, очерядь большая, какой из подъемов работает узнаем только в автобусе, стройка везде, но всё это скрашивает потрясающая природа, хорошо выстроенный маршрут, и отличный гид! Отдельное спасибо организаторам и водителю за профессионализм. Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не дотягивает до уровня,размах хороший,

Ю Юлия Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе читать дальше как за каменной стеной. Несмотря на выкрутасы погоды, наш гид сделал поездку максимально комфортной. А уж виды, открывающиеся с вершины, просто не передать словами. Лучший закат в жизни! Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя

О Ольга Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место

С Светлана Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!

Е Екатерина Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе Спасибо большое за чудесную экскурсию. Не смотря на то что весь день был дождь и густой туман, горы и Домбай показался чем то сказочным и загадочным. Теперь хочется посмотреть на все это в солнечную погоду. Спасибо Исхаку за интересный день!

М Марина Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!

Н Николай Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе читать дальше гидом был Григорий, рассказывал много интересных фактов, было приятно его слушать. Он профессионально нас довозил до всех локаций, несмотря на грязь со снегом в некоторых местах. С погодой нам очень повезло, виды открывались просто космические. Экскурсия нам понравилась) Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем