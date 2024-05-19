Экскурсии по каньонам

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньоны» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Заедем в Кадаргаванский каньон»
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона»
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала
  • В
    Виталий
    8 мая 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
    Прекрасная экскурсия! А обед вкуснейшими осетинскими пирогами на берегу горной реки это вообще красота!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Бермамыт - дневная прогулка по каньону
    Акоп!! Это было самое лучшее приключение!! Красочно! Ярко! Сочно!! Весело!! Спасибо за то что показали все красоты! Спасибо за истории,
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    эмоции! Спасибо за заботу и отзывчивость! Приедем несомненно ещё раз!! Ждите нас)) ведь мы не все посмотрели))) p.s. Вы самый лучший фотограф)

  • С
    Светлана
    7 марта 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
    Все чётко, удобно, интересно, нам экскурсия очень зашла, Марату спасибо 👍
  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
    Ездили с Маратом в длительное путешествие. Красота и величие Осетии поражают! А еще нас поразило то, с каким вниманием и заботой организована экскурсия. Все четко, продумано и очень интересно!
  • S
    Salvation34543
    25 июля 2023
    Бермамыт - дневная прогулка по каньону
    Все прошло отлично! Мы в день экскурсии должны были улетать вечером и Семён очень оперативно доставил наши тушки до плато Бармаммыт и обратно. Очень интересно рассказывал историю Кисловодска и окрестностей! Было интересно пообщаться и посмотреть красивейшие горы Кавказа!))
  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2023
    Бермамыт - дневная прогулка по каньону
    Хотим сказать огромное спасибо Семёну за потрясающую поездку! Невероятная красота этого места впечатляет. Семён отличный экскурсовод, аккуратный водитель, добрый и
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    отзывчивый человек- благодаря Семёну наша поездка была комфортная и интересная. Спасибо за отличные фотографии, за приятное времяпровождение во время поездки. Ездили с 2 детьми, Семён очень помогал нам с ними, за это отдельная благодарность. Так же хочу отметить пунктуальность, с таким человеком приятно иметь дело. Спасибо

  • Е
    Елена
    10 августа 2022
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Сказать, что прекрасная экскурсия и отличный гид - это ничего не сказать. Сам маршрут и рассказ Елены по маршруту превзошли все ожидания. Это было легко и увлекательно, ошеломляюще и познавательно. Большое спасибо, Елена.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каньоны»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Каньоны" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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