Е Елена Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска) Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.

В Виталий Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Прекрасная экскурсия! А обед вкуснейшими осетинскими пирогами на берегу горной реки это вообще красота!

Е Елена Бермамыт - дневная прогулка по каньону читать дальше эмоции! Спасибо за заботу и отзывчивость! Приедем несомненно ещё раз!! Ждите нас)) ведь мы не все посмотрели))) p.s. Вы самый лучший фотограф) Акоп!! Это было самое лучшее приключение!! Красочно! Ярко! Сочно!! Весело!! Спасибо за то что показали все красоты! Спасибо за истории,

С Светлана Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Все чётко, удобно, интересно, нам экскурсия очень зашла, Марату спасибо 👍

Т Татьяна Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Ездили с Маратом в длительное путешествие. Красота и величие Осетии поражают! А еще нас поразило то, с каким вниманием и заботой организована экскурсия. Все четко, продумано и очень интересно!

S Salvation34543 Бермамыт - дневная прогулка по каньону Все прошло отлично! Мы в день экскурсии должны были улетать вечером и Семён очень оперативно доставил наши тушки до плато Бармаммыт и обратно. Очень интересно рассказывал историю Кисловодска и окрестностей! Было интересно пообщаться и посмотреть красивейшие горы Кавказа!))

Ю Юлия Бермамыт - дневная прогулка по каньону читать дальше отзывчивый человек- благодаря Семёну наша поездка была комфортная и интересная. Спасибо за отличные фотографии, за приятное времяпровождение во время поездки. Ездили с 2 детьми, Семён очень помогал нам с ними, за это отдельная благодарность. Так же хочу отметить пунктуальность, с таким человеком приятно иметь дело. Спасибо Хотим сказать огромное спасибо Семёну за потрясающую поездку! Невероятная красота этого места впечатляет. Семён отличный экскурсовод, аккуратный водитель, добрый и