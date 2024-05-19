1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Заедем в Кадаргаванский каньон»
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона»
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
- ВВиталий8 мая 2024Прекрасная экскурсия! А обед вкуснейшими осетинскими пирогами на берегу горной реки это вообще красота!
- ЕЕлена29 апреля 2024Акоп!! Это было самое лучшее приключение!! Красочно! Ярко! Сочно!! Весело!! Спасибо за то что показали все красоты! Спасибо за истории,
- ССветлана7 марта 2024Все чётко, удобно, интересно, нам экскурсия очень зашла, Марату спасибо 👍
- ТТатьяна26 ноября 2023Ездили с Маратом в длительное путешествие. Красота и величие Осетии поражают! А еще нас поразило то, с каким вниманием и заботой организована экскурсия. Все четко, продумано и очень интересно!
- SSalvation3454325 июля 2023Все прошло отлично! Мы в день экскурсии должны были улетать вечером и Семён очень оперативно доставил наши тушки до плато Бармаммыт и обратно. Очень интересно рассказывал историю Кисловодска и окрестностей! Было интересно пообщаться и посмотреть красивейшие горы Кавказа!))
- ЮЮлия17 апреля 2023Хотим сказать огромное спасибо Семёну за потрясающую поездку! Невероятная красота этого места впечатляет. Семён отличный экскурсовод, аккуратный водитель, добрый и
- ЕЕлена10 августа 2022Сказать, что прекрасная экскурсия и отличный гид - это ничего не сказать. Сам маршрут и рассказ Елены по маршруту превзошли все ожидания. Это было легко и увлекательно, ошеломляюще и познавательно. Большое спасибо, Елена.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каньоны»
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