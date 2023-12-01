Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик.
А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Нальчик
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники «Гедуко»
Описание
Что вас ожидает: Вы познакомитесь с историей и архитектурой города Нальчик, попробуете целебную воду из бювета, прогуляетесь по Атажукинскому саду, проедете по канатно-кресельной дороге над озером к вершине небольшой горы Малая Кизиловка, чтобы полюбоваться прекрасным видом на окрестности города. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Что не входит
- Билет в термальные источники — 350 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу — 400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Гид приезжает за вами по указанному адресу в г. Пятигорске и по окончанию привозит обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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