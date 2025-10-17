Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники «Гедуко» из Пятигорска

Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик.

А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
5
4 отзыва
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники «Гедуко» из Пятигорска
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники «Гедуко» из Пятигорска
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники «Гедуко» из Пятигорска

Описание экскурсии

Что вас ожидает: По дороге в Нальчик мы сделаем остановку у озера Тамбукан, знаменитого целебной сульфидно-иловой грязью, которая по своим лечебным свойствам не уступает той, что добывают со дна Мертвого моря в Израиле. В Нальчике вы познакомитесь с историей и архитектурой города, узнаете, как маленький аул среди Кавказских гор превратился в столицу Кабардино-Балкарии, посетите Кафедральный собор Марии Магдалины, прогуляетесь по Атажукинскому саду, попробуете минеральную воду из бювета, а по канатно-кресельной дороге проедете над озером Трек к вершине горы Малая Кизиловка. Высота горы небольшая - 615 м, но этого будет достаточно, чтобы полюбоваться окрестностями города и горными хребтами Кавказа. Здесь же находится знаменитый ресторан "Сосруко", построенный в виде головы богатыря, который принес людям огонь. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.

Ежедневно по запросу

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Нальчик
  • Замок Шато-Эркен
  • Термальные источники «Гедуко»
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билет в термальные источники - от 400 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу - 400 руб. /чел.
  • Билет в Шато-Эркен - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Г
Город Нальчик не так интересен с точки зрения туристических объектов и достопримечательностей, сюда можно поехать, если основные маршруты вокруг Пятигорска вами уже изучены. Гид Мария провела хорошую экскурсию, согласилась завезти в несколько точек вне программы, сделать несколько дополнительных остановок в городе. В Нальчике рекомендую заехать в фирменный магазин при кондитерской фабрике - там огромный выбор очень вкусных и свежих конфет!
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А
Экскурсия безумно понравилась! Гид Наталья приятная девушка, много рассказывала интересных фактов, поездка была комфортной, прислушивалась к нашим пожеланиям, не торопила, на каждом объекте проводили столько времени, сколько нужно. Все успели!
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Сделали много фото, останавливались в кафе, в Нальчике обошли самые популярные места, даже купили конфет на кондитерской фабрике! Радовались, как дети, на этой экскурсии! Впечатлений море, не передать словами. Это наша первая индивидуальная экскурсия, было интересно как это без группы и других людей. Наталья очень приятный собеседник, с ней легко и просто, как будто знали ее уже давно. В общем, нам все понравилось!

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