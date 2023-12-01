Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники

Индивидуальная экскурсия в Пятигорске
Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик.

А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники
Ближайшие даты:
1
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Что вас ожидает:

  • Город Нальчик
  • Замок Шато-Эркен
  • Термальные источники «Гедуко»

Описание

Что вас ожидает: Вы познакомитесь с историей и архитектурой города Нальчик, попробуете целебную воду из бювета, прогуляетесь по Атажукинскому саду, проедете по канатно-кресельной дороге над озером к вершине небольшой горы Малая Кизиловка, чтобы полюбоваться прекрасным видом на окрестности города. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
Что не входит
  • Билет в термальные источники — 350 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу — 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Гид приезжает за вами по указанному адресу в г. Пятигорске и по окончанию привозит обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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