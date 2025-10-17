Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик.



А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко». 5 4 отзыва

Анна Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 9 часов 1-4 человека Канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: По дороге в Нальчик мы сделаем остановку у озера Тамбукан, знаменитого целебной сульфидно-иловой грязью, которая по своим лечебным свойствам не уступает той, что добывают со дна Мертвого моря в Израиле. В Нальчике вы познакомитесь с историей и архитектурой города, узнаете, как маленький аул среди Кавказских гор превратился в столицу Кабардино-Балкарии, посетите Кафедральный собор Марии Магдалины, прогуляетесь по Атажукинскому саду, попробуете минеральную воду из бювета, а по канатно-кресельной дороге проедете над озером Трек к вершине горы Малая Кизиловка. Высота горы небольшая - 615 м, но этого будет достаточно, чтобы полюбоваться окрестностями города и горными хребтами Кавказа. Здесь же находится знаменитый ресторан "Сосруко", построенный в виде головы богатыря, который принес людям огонь. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.

Ежедневно по запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Нальчик

Замок Шато-Эркен

Термальные источники «Гедуко» Что включено Экскурсионное сопровождение

Трансфер Что не входит в цену Билет в термальные источники - от 400 руб. /чел.

Билет на канатную дорогу - 400 руб. /чел.

Билет в Шато-Эркен - 100 руб. /чел. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по запросу Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.