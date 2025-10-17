Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик.
А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».
Описание экскурсииЧто вас ожидает: По дороге в Нальчик мы сделаем остановку у озера Тамбукан, знаменитого целебной сульфидно-иловой грязью, которая по своим лечебным свойствам не уступает той, что добывают со дна Мертвого моря в Израиле. В Нальчике вы познакомитесь с историей и архитектурой города, узнаете, как маленький аул среди Кавказских гор превратился в столицу Кабардино-Балкарии, посетите Кафедральный собор Марии Магдалины, прогуляетесь по Атажукинскому саду, попробуете минеральную воду из бювета, а по канатно-кресельной дороге проедете над озером Трек к вершине горы Малая Кизиловка. Высота горы небольшая - 615 м, но этого будет достаточно, чтобы полюбоваться окрестностями города и горными хребтами Кавказа. Здесь же находится знаменитый ресторан "Сосруко", построенный в виде головы богатыря, который принес людям огонь. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.
Ежедневно по запросу
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Нальчик
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники «Гедуко»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет в термальные источники - от 400 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу - 400 руб. /чел.
- Билет в Шато-Эркен - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Город Нальчик не так интересен с точки зрения туристических объектов и достопримечательностей, сюда можно поехать, если основные маршруты вокруг Пятигорска вами уже изучены. Гид Мария провела хорошую экскурсию, согласилась завезти в несколько точек вне программы, сделать несколько дополнительных остановок в городе. В Нальчике рекомендую заехать в фирменный магазин при кондитерской фабрике - там огромный выбор очень вкусных и свежих конфет!
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А
Экскурсия безумно понравилась! Гид Наталья приятная девушка, много рассказывала интересных фактов, поездка была комфортной, прислушивалась к нашим пожеланиям, не торопила, на каждом объекте проводили столько времени, сколько нужно. Все успели!
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Л
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