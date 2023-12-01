Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик. А также побываете в окруженном большими виноградниками замке Шато-Эркен и термальных источниках «Гедуко».

Описание

Что вас ожидает: Вы познакомитесь с историей и архитектурой города Нальчик, попробуете целебную воду из бювета, прогуляетесь по Атажукинскому саду, проедете по канатно-кресельной дороге над озером к вершине небольшой горы Малая Кизиловка, чтобы полюбоваться прекрасным видом на окрестности города. Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками. После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде.