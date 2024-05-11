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отведав вкуснейший шашлык, а на обратном пути посетили бассейн с термальной водой. Гид Андрей провел для нас интереснейшую экскурсию- он настоящий профессионал! Водитель Борис тоже мастер своего дела, но есть пожелание-привести в порядок нервную систему (человек, перевозящий людей, не должен быть таким психом!) Это не только не приятно, но и не безопасно. Обслуживание было от турфирмы Ладья.