1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
- ЯЯна27 марта 2024Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию. Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении. Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
- ССергей19 декабря 2023Экскурсия нам понравилась. Отличные виды. Попробовали форель, очень вкусно. Жаль в ноябре темнеет рано. Спасибо экскурсоводу за интересный рассказ.
- ВВера17 декабря 2023Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко
- ЛЛюбовь27 октября 2023Водопады прекрасны. поездка в целом оставила хорошие воспоминания- нагулялись в горах при хорошей погоде, сделали красивые фотографии, пообедали в кафе,
- ГГалина29 сентября 2023Круто!!!!!
- ББондарь10 июля 2023Уважительное, заботливое отношение к экскурсантам, прекрасно обслуживание и вождение. Всем рекомендуем!!!!!"
- ББанникова27 апреля 2023Всегда интересно познакомится с новыми местами, виды с канатки великолепны. Искупались в источнике
- ССветлана28 февраля 2023Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники ГедукоДобрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
- ММарина18 июня 2022Спасибо большое за экскурсию. Всё понравилось. Заранее обговорили маршрут и всё прошло по плану. Погода немного подвела, но это не страшно. В машине было комфортно и красоты Кавказа увидели. В Гедуко всё супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Источник Гедуко»
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