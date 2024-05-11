Экскурсии к термальному источник Гедуко

Найдено 8 экскурсий в категории «Источник Гедуко» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864 за человека
Чегемские водопады и термы Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700 за всё до 3 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 за всё до 6 чел.
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
  • Я
    Яна
    27 марта 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
    Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию. Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении. Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
    Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсиюСпасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию
  • С
    Сергей
    19 декабря 2023
    Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
    Экскурсия нам понравилась. Отличные виды. Попробовали форель, очень вкусно. Жаль в ноябре темнеет рано. Спасибо экскурсоводу за интересный рассказ.
  • В
    Вера
    17 декабря 2023
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
    Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко
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    - то, что нужно зимой. Температура в бассейнах разная, есть как и общие бассейны, так и приватные дворики для компании. После долгой прогулки, отогрелись в бассейне - идеально 👍

  • Л
    Любовь
    27 октября 2023
    Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
    Водопады прекрасны. поездка в целом оставила хорошие воспоминания- нагулялись в горах при хорошей погоде, сделали красивые фотографии, пообедали в кафе,
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    отведав вкуснейший шашлык, а на обратном пути посетили бассейн с термальной водой. Гид Андрей провел для нас интереснейшую экскурсию- он настоящий профессионал! Водитель Борис тоже мастер своего дела, но есть пожелание-привести в порядок нервную систему (человек, перевозящий людей, не должен быть таким психом!) Это не только не приятно, но и не безопасно. Обслуживание было от турфирмы Ладья.

  • Г
    Галина
    29 сентября 2023
    Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
    Круто!!!!!
    Круто!!!!!Круто!!!!!Круто!!!!!
  • Б
    Бондарь
    10 июля 2023
    Перевал Актопрак и Чегемские водопады
    Уважительное, заботливое отношение к экскурсантам, прекрасно обслуживание и вождение. Всем рекомендуем!!!!!"
  • Б
    Банникова
    27 апреля 2023
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Всегда интересно познакомится с новыми местами, виды с канатки великолепны. Искупались в источнике
  • С
    Светлана
    28 февраля 2023
    Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Добрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
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    вкуснейшей национальной кухни-хычины выше всяческих похвал, побывали в чудесном чайном домике, покачались на качелях над пропастью,спа для релакса после отдыха))),а какой чудесный шопинг: сыры, яблоки, шерстяные изделия и конечно знаменитые Пятигорские шубы и все это благодаря Алексею, отличный экскурсовод и водитель.

  • М
    Марина
    18 июня 2022
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
    Спасибо большое за экскурсию. Всё понравилось. Заранее обговорили маршрут и всё прошло по плану. Погода немного подвела, но это не страшно. В машине было комфортно и красоты Кавказа увидели. В Гедуко всё супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Источник Гедуко»

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  1. Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
  2. Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
  3. Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
  4. Перевал Актопрак и Чегемские водопады
  5. Чегемские водопады и термы Гедуко
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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