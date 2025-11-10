Мои заказы

Путешествие из Пятигорска в Нальчик

Открыть для себя столицу Кабардино-Балкарии: озеро Тамбукан, канатка, «Шато Эркен» и термы Гедуко
Неспешная прогулка по Нальчику и его окрестностям — в тёплой дружеской атмосфере, без беготни и суеты.

Вы увидите природные и архитектурные достопримечательности, узнаете об истории города и расслабитесь в термальных источниках.
Путешествие из Пятигорска в Нальчик© Анна
Путешествие из Пятигорска в Нальчик© Анна
Путешествие из Пятигорска в Нальчик© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

  • Сперва остановимся у озера Тамбукан — знаменитого своими целебными грязями, сравнимыми по эффективности с израильскими.
  • Прогуляемся по Нальчику — заглянем в кафедральный собор, пройдём по Атажукинскому саду и наберём воды из минерального бювета.
  • Поднимемся на Малую Кизиловку по канатно-кресельной дороге — с вершины откроется панорама на город и горы.
  • Увидим ресторан «Сосруко» — здание в форме головы богатыря, который, по легенде, принёс людям огонь.
  • Заглянем в замок «Шато Эркен» — романтичную постройку в европейском стиле, окружённую виноградниками.
  • Финал экскурсии — купание в термальных источниках Гедуко — вода разной температуры, просторные бассейны и возможность хорошо отдохнуть.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW или Skoda Rapid.
  • Мы заберём вас от места вашего проживания в Пятигорске. Трансфер из других городов КМВ или аэропорта оплачивается дополнительно — 1000 ₽.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Термальные источники — от 400 ₽ за человека.
  • Билеты на канатную дорогу — 500 ₽ за человека.
  • Вход в «Шато Эркен» — 100 ₽ за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Джиппинг
На машине
7.5 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
17 100 ₽ за всё до 4 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
На машине
8 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
16 625 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске