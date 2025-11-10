Неспешная прогулка по Нальчику и его окрестностям — в тёплой дружеской атмосфере, без беготни и суеты.
Вы увидите природные и архитектурные достопримечательности, узнаете об истории города и расслабитесь в термальных источниках.
Описание экскурсии
- Сперва остановимся у озера Тамбукан — знаменитого своими целебными грязями, сравнимыми по эффективности с израильскими.
- Прогуляемся по Нальчику — заглянем в кафедральный собор, пройдём по Атажукинскому саду и наберём воды из минерального бювета.
- Поднимемся на Малую Кизиловку по канатно-кресельной дороге — с вершины откроется панорама на город и горы.
- Увидим ресторан «Сосруко» — здание в форме головы богатыря, который, по легенде, принёс людям огонь.
- Заглянем в замок «Шато Эркен» — романтичную постройку в европейском стиле, окружённую виноградниками.
- Финал экскурсии — купание в термальных источниках Гедуко — вода разной температуры, просторные бассейны и возможность хорошо отдохнуть.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW или Skoda Rapid.
- Мы заберём вас от места вашего проживания в Пятигорске. Трансфер из других городов КМВ или аэропорта оплачивается дополнительно — 1000 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Термальные источники — от 400 ₽ за человека.
- Билеты на канатную дорогу — 500 ₽ за человека.
- Вход в «Шато Эркен» — 100 ₽ за человека.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.Задать вопрос
