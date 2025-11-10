Анна — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 108 туристов

Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.