От Беслана к горам и термам: путешествие по Осетии из Пятигорска
Увидеть, почувствовать и отдохнуть
Это маршрут с разными смыслами и настроением. Вы побываете в Беслане и увидите мемориалы, связанные с трагическими и героическими событиями. Отправитесь в Цейское ущелье к горам и леднику. Завершите день отдыхом в термальных источниках — с возможностью переключиться и восстановиться. И на фоне всего путешествия — рассказы о людях, событиях и культуре региона.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Пятигорска
8:20–8:35 — завтрак в кафе национальной кухни
9:05–9:20 — школа №1 в Беслане
Мемориальный комплекс жертвам теракта 2004 года — поговорим о горестных событиях тех дней.
9:25–9:40 — «Город ангелов» и «Древо скорби»
Место памяти жертв трагедии. Вы увидите скульптуру, посвящённую погибшим детям, и узнаете о её смыслах.
10:10–10:25 — мемориал Петру Барбашову
Посвящён герою Великой Отечественной войны. Вы услышите о его подвиге, а ещё рассмотрите военные экспонаты.
10:40–10:55 — памятник «Журавли»
Расскажу печальную историю семьи Газдановых, все семь сыновей которой погибли на войне.
11:15–11:30 — святилище Уастырджи
Одно из самых почитаемых мест Осетии. Вы узнаете о святом Уастырджи — покровителе мужчин, путников и воинов.
11:55–12:10 — арт-объекты «Руки» и «Рог изобилия»
Современные символы, которые напоминают о важности бережного отношения к природе.
12:30–14:00 — канатная дорога Цей
Поднимемся к леднику «Сказка» — вы полюбуетесь видами гор и, если будет желание, прогуляетесь к подножию ледника.
14:00–14:30 — обед в кафе
15:30–17:00 — термальные источники
Расслабьтесь после насыщенного дня — отдохните в Бирагзанских термах и искупайтесь в горячей минеральной воде.
17:00–19:30 — дорога в Пятигорск
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне, есть детские кресла и бустеры
Дополнительные расходы: канатная дорога — 800 ₽ за чел., термы — 500 ₽ за чел., завтрак и обед — по меню
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.
