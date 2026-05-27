От Беслана к горам и термам: путешествие по Осетии из Пятигорска

Увидеть, почувствовать и отдохнуть
Это маршрут с разными смыслами и настроением. Вы побываете в Беслане и увидите мемориалы, связанные с трагическими и героическими событиями. Отправитесь в Цейское ущелье к горам и леднику. Завершите день отдыхом в термальных источниках — с возможностью переключиться и восстановиться. И на фоне всего путешествия — рассказы о людях, событиях и культуре региона.
Описание экскурсии

6:30 — выезд из Пятигорска

8:20–8:35 — завтрак в кафе национальной кухни

9:05–9:20 — школа №1 в Беслане

Мемориальный комплекс жертвам теракта 2004 года — поговорим о горестных событиях тех дней.

9:25–9:40 — «Город ангелов» и «Древо скорби»

Место памяти жертв трагедии. Вы увидите скульптуру, посвящённую погибшим детям, и узнаете о её смыслах.

10:10–10:25 — мемориал Петру Барбашову

Посвящён герою Великой Отечественной войны. Вы услышите о его подвиге, а ещё рассмотрите военные экспонаты.

10:40–10:55 — памятник «Журавли»

Расскажу печальную историю семьи Газдановых, все семь сыновей которой погибли на войне.

11:15–11:30 — святилище Уастырджи

Одно из самых почитаемых мест Осетии. Вы узнаете о святом Уастырджи — покровителе мужчин, путников и воинов.

11:55–12:10 — арт-объекты «Руки» и «Рог изобилия»

Современные символы, которые напоминают о важности бережного отношения к природе.

12:30–14:00 — канатная дорога Цей

Поднимемся к леднику «Сказка» — вы полюбуетесь видами гор и, если будет желание, прогуляетесь к подножию ледника.

14:00–14:30 — обед в кафе

15:30–17:00 — термальные источники

Расслабьтесь после насыщенного дня — отдохните в Бирагзанских термах и искупайтесь в горячей минеральной воде.

17:00–19:30 — дорога в Пятигорск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне, есть детские кресла и бустеры
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 800 ₽ за чел., термы — 500 ₽ за чел., завтрак и обед — по меню

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.

