Это маршрут с разными смыслами и настроением. Вы побываете в Беслане и увидите мемориалы, связанные с трагическими и героическими событиями. Отправитесь в Цейское ущелье к горам и леднику. Завершите день отдыхом в термальных источниках — с возможностью переключиться и восстановиться. И на фоне всего путешествия — рассказы о людях, событиях и культуре региона.

6:30 — выезд из Пятигорска

8:20–8:35 — завтрак в кафе национальной кухни

9:05–9:20 — школа №1 в Беслане

Мемориальный комплекс жертвам теракта 2004 года — поговорим о горестных событиях тех дней.

9:25–9:40 — «Город ангелов» и «Древо скорби»

Место памяти жертв трагедии. Вы увидите скульптуру, посвящённую погибшим детям, и узнаете о её смыслах.

10:10–10:25 — мемориал Петру Барбашову

Посвящён герою Великой Отечественной войны. Вы услышите о его подвиге, а ещё рассмотрите военные экспонаты.

10:40–10:55 — памятник «Журавли»

Расскажу печальную историю семьи Газдановых, все семь сыновей которой погибли на войне.

11:15–11:30 — святилище Уастырджи

Одно из самых почитаемых мест Осетии. Вы узнаете о святом Уастырджи — покровителе мужчин, путников и воинов.

11:55–12:10 — арт-объекты «Руки» и «Рог изобилия»

Современные символы, которые напоминают о важности бережного отношения к природе.

12:30–14:00 — канатная дорога Цей

Поднимемся к леднику «Сказка» — вы полюбуетесь видами гор и, если будет желание, прогуляетесь к подножию ледника.

14:00–14:30 — обед в кафе

15:30–17:00 — термальные источники

Расслабьтесь после насыщенного дня — отдохните в Бирагзанских термах и искупайтесь в горячей минеральной воде.

17:00–19:30 — дорога в Пятигорск

