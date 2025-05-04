читать дальше

с исторической точки были рассказы и все сопровождалось юмором. Нам очень понравилось. Виды шикарные, но что еще было атмосферно: у Сергея в машине был оборудован видео экран и на подъезде к каждой локации он включал соответствующую музыку или видео сопровождение (один из примеров, когда подъезжали к ущелью, где погибла команда Бодрова и жители местного поселения, мы слушали фоном русский рок, музыку из фильма «Брат» и по линии рассказа Сергея, он включал новости про этот день, интересно было именно в этот момент увидеть кадры с места происшествия 2002 года; на подъезде к местам ВОВ слушали рассказы и фоном слушали песни ВОВ с кадрами из фильмов… и так все локации👍👍👍).



Сергей внимательный гид, старался, чтоб всем было комфортно, нужно остановиться, без проблем, поесть, в туалет и тд. Ели в «злачных местных кафешках» где готовят местные знакомые. Все очень вкусно.



В общем, все было отлично, единственное тяжело было в машине, сами понимаем, что по горам, по ущельям трясет знатно, машина семиместная, мы сидели сзади вдвоем, в ширь комфортно, но для ног места совсем мало, ноги затекали, сидели боком, то так, то сяк. Если бы было больше места, было бы вообще шикарно. Только за это 4 звезды.



Совет: Для таких долгих экскурсий надо обязательно выспаться если что, после обеда уже рубит, потому что много локаций, все интересно, плюс дорога уматывает, плюс трясучка на горах ну и плюс природа, свежий воздух. Не переживайте, что ехать далеко, а сколько же потом обратно ехать? Сергей домчался очень быстро. 👍

И мы попали не в солнечную погоду, нам не помешало, но на некоторые локации уже забивали и не выходили из машины. Чтоб было супер успешно, кончено в солнечную погоду будет лучше.