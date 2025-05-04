Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: от древних башен до монастырей. Узнайте о культуре аланов и насладитесь живописными видами
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
28 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)
Полное погружение во многовековую историю и религию осетин
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
5200 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
От количества локаций и волшебных красот закружится голова
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЮЮлия4 мая 2025Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Милану, все очень интересно рассказывал и отвечал на любые вопросы! Вождение аккуратное и профессиональное. Узнали много нового и интересного!
- ССветлана1 марта 2025Михаил - замечательный гид, отлично провел экскурсию в Северную Осетию: много знаний, энергичный, чистоплотный, идет навстречу. Экскурсия очень понравилась, познавательно и ненапряжно)
- ААнна28 сентября 2024Съездили мы в Северную Осетию - нам очень понравилось! Красота мест завораживает! Маршрут насыщенный и познавательный. Попробовали осетинские пироги и местный суп «лывжа» - все было безумно вкусно и наш обед проходил с потрясающим видом на горы.
Рекомендуем!
- ААлёна6 июля 2024Ездили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, он очень много и интересно
- ТТатьяна25 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знает ответ на любой вопрос💥💥💥
- ЕЕлена17 июня 2024Посетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, был терпелив, вождение было комфортным. Мы посетили много красивых мест, узнали интересные факты об истории края, увидели замечательные локации! Спасибо огромное за приятные эмоции!
- ППолина7 мая 2024Путешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и с научной точки зрения, и
- ММарина22 апреля 2024Всем привет, это Евгений и Марина из Спб👋🏻. Эта была самая энергичная, познавательная, насыщенная позитивом поездка в Осетию. Нам понравилось
- ННаталья31 января 2024ездили на экскурсию в Северную Осетию 26 января. Очень понравилось, поездка по серпантинам, по ущельям, узнали про быт и обычаи местного населения. Кто не был раньше в горах очень рекомендую
