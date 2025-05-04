Мои заказы

Уастырджи – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уастырджи» в Пятигорске, цены от 5200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: от древних башен до монастырей. Узнайте о культуре аланов и насладитесь живописными видами
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
28 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)
На машине
13 часов
-
20%
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)
Полное погружение во многовековую историю и религию осетин
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
5200 ₽6500 ₽ за человека
Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
От количества локаций и волшебных красот закружится голова
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Милану, все очень интересно рассказывал и отвечал на любые вопросы! Вождение аккуратное и профессиональное. Узнали много нового и интересного!
  • С
    Светлана
    1 марта 2025
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Михаил - замечательный гид, отлично провел экскурсию в Северную Осетию: много знаний, энергичный, чистоплотный, идет навстречу. Экскурсия очень понравилась, познавательно и ненапряжно)
  • А
    Анна
    28 сентября 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Съездили мы в Северную Осетию - нам очень понравилось! Красота мест завораживает! Маршрут насыщенный и познавательный. Попробовали осетинские пироги и местный суп «лывжа» - все было безумно вкусно и наш обед проходил с потрясающим видом на горы.
    Рекомендуем!
  • А
    Алёна
    6 июля 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Ездили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, он очень много и интересно
    читать дальше

    рассказывал. Приятно слушать, когда чувствуется, что рассказчик любит свой край и заряжает других этим настроем.
    Экскурсия классная, очень красивые места, особенно Даргавас поразил, не хотелось уходить. Спасибо большое!

    Ездили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, онЕздили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, онЕздили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, онЕздили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, онЕздили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, онЕздили с гидом Михаилом Александровичем, нам понравилось всё. Это была наша первая экскурсия по Кавказу, он
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знает ответ на любой вопрос💥💥💥
    читать дальше

    Настоящий джентльмен, всегда подавал дамам руку, когда выходили из авто (очень приятно😊) Жаль, что в Дигории пошел сильный ливень, но мы его немного переждали в кафе, как раз пока обедали. После экскурсии Артемий завез нас во Владикавказ к ближайшему ТЦ, т. к. это была наша (моя и подруги) крайняя локация на Кавказе, чтобы мы смогли вызвать такси и доехать до места следующего проживания. Осетия покорила моё сердце❤️😍

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знаетХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Артемию. Было очень интересно и увлекательно. Он как энциклопедия, знает
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Посетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, был терпелив, вождение было комфортным. Мы посетили много красивых мест, узнали интересные факты об истории края, увидели замечательные локации! Спасибо огромное за приятные эмоции!
    Посетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, былПосетили Северную Осетию с гидом Арсением. Арсений предугадывал все наши желания, делал остановки при необходимости, был
  • П
    Полина
    7 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Путешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и с научной точки зрения, и
    читать дальше

    с исторической точки были рассказы и все сопровождалось юмором. Нам очень понравилось. Виды шикарные, но что еще было атмосферно: у Сергея в машине был оборудован видео экран и на подъезде к каждой локации он включал соответствующую музыку или видео сопровождение (один из примеров, когда подъезжали к ущелью, где погибла команда Бодрова и жители местного поселения, мы слушали фоном русский рок, музыку из фильма «Брат» и по линии рассказа Сергея, он включал новости про этот день, интересно было именно в этот момент увидеть кадры с места происшествия 2002 года; на подъезде к местам ВОВ слушали рассказы и фоном слушали песни ВОВ с кадрами из фильмов… и так все локации👍👍👍).

    Сергей внимательный гид, старался, чтоб всем было комфортно, нужно остановиться, без проблем, поесть, в туалет и тд. Ели в «злачных местных кафешках» где готовят местные знакомые. Все очень вкусно.

    В общем, все было отлично, единственное тяжело было в машине, сами понимаем, что по горам, по ущельям трясет знатно, машина семиместная, мы сидели сзади вдвоем, в ширь комфортно, но для ног места совсем мало, ноги затекали, сидели боком, то так, то сяк. Если бы было больше места, было бы вообще шикарно. Только за это 4 звезды.

    Совет: Для таких долгих экскурсий надо обязательно выспаться если что, после обеда уже рубит, потому что много локаций, все интересно, плюс дорога уматывает, плюс трясучка на горах ну и плюс природа, свежий воздух. Не переживайте, что ехать далеко, а сколько же потом обратно ехать? Сергей домчался очень быстро. 👍
    И мы попали не в солнечную погоду, нам не помешало, но на некоторые локации уже забивали и не выходили из машины. Чтоб было супер успешно, кончено в солнечную погоду будет лучше.

    Путешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и сПутешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и сПутешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и сПутешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и сПутешествие было в Северную Осетию. Гид был Сергей, все очень подробно рассказывает, интересно слушать, и с
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    Всем привет, это Евгений и Марина из Спб👋🏻. Эта была самая энергичная, познавательная, насыщенная позитивом поездка в Осетию. Нам понравилось
    читать дальше

    ВСЁ! Осталось много приятных впечатлений, которые уже никогда не забудутся! И за все это хочется поблагодарить организаторов тура. И отдельный респект от души нашему гиду Михаилу! Отлично знает историю, все расскажет, покажет, сфотографирует, найдет подход к каждому. Веселый и харизматичный)
    И еще много-много эмоций осталось после поездки, которые не выразить словами… Одним словом-Всё было супер, всем спасибо! Всем добра!

    Всем привет, это Евгений и Марина из Спб👋🏻. Эта была самая энергичная, познавательная, насыщенная позитивом поездкаВсем привет, это Евгений и Марина из Спб👋🏻. Эта была самая энергичная, познавательная, насыщенная позитивом поездкаВсем привет, это Евгений и Марина из Спб👋🏻. Эта была самая энергичная, познавательная, насыщенная позитивом поездка
  • Н
    Наталья
    31 января 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
    ездили на экскурсию в Северную Осетию 26 января. Очень понравилось, поездка по серпантинам, по ущельям, узнали про быт и обычаи местного населения. Кто не был раньше в горах очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Уастырджи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
  2. Горная Дигория - святыня осетинского народа (из Пятигорска)
  3. Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Парк Цветник
  6. Чегемские водопады
  7. Эолова арфа
  8. Приэльбрусье
  9. Озеро Провал
  10. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Уастырджи" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Уастырджи», 10 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь