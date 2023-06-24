Описание

Это увлекательное путешествие в Кабардино-Балкарию. Мы отправляемся из Кисловодска в Баксанское ущелье, которое поразит вас своими незабываемым видами и не оставит равнодушными никого из вас. Затем мы посетим живописное озеро Гижгит, проедим по перевалу Актопрак и полюбуемся скалистым хребтом и др. панорамами, затем посетим древнее селение Эльтюбю и я расскажу вам про него много интересных фактов, затем прооедим по Чегемском ущелью и при желании мы можем заехать на пародром и полетать на паропланах. Затем вы полюбуетесь Чегемскими водопадами и отведаете великолепную местную кухню.