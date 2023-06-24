Индивидуальная экскурсия по Пятигорску и Кабардино-Балкарии
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Древнее селение Эльтюбю
- Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это увлекательное путешествие в Кабардино-Балкарию. Мы отправляемся из Кисловодска в Баксанское ущелье, которое поразит вас своими незабываемым видами и не оставит равнодушными никого из вас. Затем мы посетим живописное озеро Гижгит, проедим по перевалу Актопрак и полюбуемся скалистым хребтом и др. панорамами, затем посетим древнее селение Эльтюбю и я расскажу вам про него много интересных фактов, затем прооедим по Чегемском ущелью и при желании мы можем заехать на пародром и полетать на паропланах. Затем вы полюбуетесь Чегемскими водопадами и отведаете великолепную местную кухню.
Ежедневно в 7.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Дополнительные маршуты
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7.00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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