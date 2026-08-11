Описание экскурсииЭто увлекательное путешествие в Кабардино-Балкарию. Мы отправляемся из Кисловодска в Баксанское ущелье, которое поразит вас своими незабываемыми видами и не оставит равнодушным никого. Затем мы посетим живописное озеро Гижгит, проедем по перевалу Актопрак и полюбуемся скалистым хребтом и другими панорамами. После этого посетим древнее селение Эльтюбю, проедем по Чегемскому ущелью, и при желании мы можем заехать на парадром и полетать на парапланах. После этого вы полюбуетесь Чегемскими водопадами и отведаете великолепную местную кухню.
Ежедневно в 7.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Древнее селение Эльтюбю
- Чегемские водопады
Что включено
- Транспорт, услуги гида
Что не входит в цену
- Обед, дополнительные маршуты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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