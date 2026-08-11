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Семён Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 11 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это увлекательное путешествие в Кабардино-Балкарию. Мы отправляемся из Кисловодска в Баксанское ущелье, которое поразит вас своими незабываемыми видами и не оставит равнодушным никого. Затем мы посетим живописное озеро Гижгит, проедем по перевалу Актопрак и полюбуемся скалистым хребтом и другими панорамами. После этого посетим древнее селение Эльтюбю, проедем по Чегемскому ущелью, и при желании мы можем заехать на парадром и полетать на парапланах. После этого вы полюбуетесь Чегемскими водопадами и отведаете великолепную местную кухню.

Ежедневно в 7.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик