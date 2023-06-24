Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям

Индивидуальная экскурсия по Пятигорску и Кабардино-Балкарии

Описание
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Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Перевал Актопрак: путешествие по Баксанскому и Чегемскому ущельям
Ближайшие даты:
24
июн
25
июн
26
июн
27
июн
28
июн
29
июн
30
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даты

Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Древнее селение Эльтюбю
  • Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это увлекательное путешествие в Кабардино-Балкарию. Мы отправляемся из Кисловодска в Баксанское ущелье, которое поразит вас своими незабываемым видами и не оставит равнодушными никого из вас. Затем мы посетим живописное озеро Гижгит, проедим по перевалу Актопрак и полюбуемся скалистым хребтом и др. панорамами, затем посетим древнее селение Эльтюбю и я расскажу вам про него много интересных фактов, затем прооедим по Чегемском ущелью и при желании мы можем заехать на пародром и полетать на паропланах. Затем вы полюбуетесь Чегемскими водопадами и отведаете великолепную местную кухню.

Ежедневно в 7.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Дополнительные маршуты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Чегемские водопады
Популярные места
Перевал Актопрак
Эльтюбю
Чегемское ущелье

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