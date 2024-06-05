Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек

за всё до 4 чел.

15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: В Пятигорске (по договоренности)

Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона

за всё до 2 чел.

16 000 ₽ за всё до 2 чел.

Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением

за всё до 4 чел.

21 990 ₽ за всё до 4 чел.

Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день

Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания

Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края

за всё до 3 чел.

17 000 ₽ за всё до 3 чел.

За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады

за всё до 4 чел.

от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска

Начало: у места вашего проживания в Пятигорске

Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа

за всё до 6 чел.

от 15 990 ₽ за всё до 6 чел.

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой

за всё до 4 чел.

16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии

за всё до 3 чел.

20000 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых

Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом

Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ

Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе

за всё до 4 чел.

16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00

Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино

Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память

Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска

Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии

за всё до 4 чел.

18750 16 875 ₽ за всё до 4 чел.

Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада

за всё до 4 чел.

18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30

Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»

Индивидуальная

10 часов

Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу

Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00