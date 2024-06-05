Эльтюбю – экскурсии в Пятигорске

Найдено 24 экскурсии в категории «Эльтюбю» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864 за человека
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000 за человека
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Индивидуальная
10 часов
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
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    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
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    включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
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    У нас был гид Давид. Хочу подметить, что группа небольшая, поэтому очень было комфортно передвигаться. Мы останавливались на топовых локациях, никуда не спешили, наслаждались природой и фотографировали, сколько нам нужно было. Дорога временами непростая, горная, но она того стоит. Обратно также нас завезли по адресу.

    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
    Отличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людей, кроме нас, только коровы паслись вдалеке) Ощутили тишину и спокойствие, отдохнули душой!
    Отличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людейОтличная экскурсия, невероятно красивые виды! Алексей даже завозил нас в места, где не было вообще людей
  • Л
    Лена
    6 мая 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность! Выбрать Вас- было лучшим решением! И, конечно же, особая благодарность нашему гиду-
    читать дальше

    Исмаилу! Несмотря на неблагоприятные погодные условия наша поездка была максимально комфортной, безопасной и очень вкусной! Было так здорово соприкоснуться с историей, культурой и бытом местных жителей!

    Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность!Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность!Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность!Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность!Прежде всего огромная благодарность Екатерине за внимательность, отзывчивость и оперативность!
  • П
    Полина
    5 мая 2024
    Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
    Наша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческими местами и увлекательными рассказами. Определенно стоит посетить! Хочу отдельно поблагодарить за организацию✨ Чудесный день, спасибо!
    Наша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческимиНаша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческимиНаша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческимиНаша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческимиНаша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческимиНаша поездка по Кабардино-Балкарии была замечательной и навсегда останется чудесным воспоминанием! Экскурсия насыщенная восхитительными видами, историческими

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Эльтюбю»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
  2. Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
  3. Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
  4. На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
  5. Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Эльтюбю" можно забронировать 24 экскурсии от 3 700 до 21 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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