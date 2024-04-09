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водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а глубоко погрузился в тему. И что очень важно, Аркадий ещё и хороший рассказчик. Поэтому было очень интересно и, можно сказать, что даже не хватило времени послушать всё, что ещё можно было бы. Особо хочу отметить, что экскурсия понравилась и 10-летнему ребёнку, он тоже с интересом слушал гида. Мы побывали на всех заявленных локациях и даже заехали туда, куда отдельно попросили. Всё было замечательно, большая благодарность Аркадию.