Карачаево-Черкесия – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Карачаево-Черкесия» в Пятигорске, цены от 14 976 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 5 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
    Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам. Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный
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    водитель. Чувствуется, что он изучал историю не по учебникам, а глубоко погрузился в тему. И что очень важно, Аркадий ещё и хороший рассказчик. Поэтому было очень интересно и, можно сказать, что даже не хватило времени послушать всё, что ещё можно было бы. Особо хочу отметить, что экскурсия понравилась и 10-летнему ребёнку, он тоже с интересом слушал гида. Мы побывали на всех заявленных локациях и даже заехали туда, куда отдельно попросили. Всё было замечательно, большая благодарность Аркадию.

  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Экскурсия в Архыз
    Путешествовали с гидом Дмитрием. Всё понравилось. Поедем ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Карачаево-Черкесия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
  2. Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
  3. Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Карачаево-Черкесия" можно забронировать 3 экскурсии от 14 976 до 24 000 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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