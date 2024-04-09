1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 апреля 2024Это была лучшая экскурсия в нашем путешествии по Кавказским Минеральным Водам. Аркадий удивительно начитанный и с большим кругозором человек и отличный
- ССергей13 марта 2024Экскурсия в АрхызПутешествовали с гидом Дмитрием. Всё понравилось. Поедем ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Карачаево-Черкесия»
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