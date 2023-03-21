в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00

По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах

Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта

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Если в ваши планы не входит долгая пешая прогулка по Пятигорску, обратите внимание на этот маршрут. От Провала до Пироговских ванн — не зря именно здесь гуляли местные дворяне.

А они знали в жизни толк! В группе до 10 человек вы проследуете по живописным скверам и парковым дорожкам. Проследите летопись города. И сравните на вкус нарзаны из различных источников.
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
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Описание

Что вас ожидает

Не измученные нарзаном

Пить, гулять, дышать — вот зачем приезжали в Пятигорск ценители чистейшего горного воздуха и южного колорита. Не будем изменять традициям! На групповой прогулке я составлю оптимальный маршрут, охватывающий главные визитные карточки города. Поделюсь фактами о местном быте и архитектуре. Помогу зарядиться бодростью и вдохновением (в самом деле, чем мы хуже Лермонтова?).

Пятигорск во всей красе

Спускаясь от подземного озера Провал до Пироговских ванн, рассмотрим дореволюционные дачи. Подробно обсудим историю освоения региона, становления и расцвета курорта. Я поясню, почему у пятигорского трамвая европейская ширина колеи. За что ванны называются Бесстыжими, и кому обязаны своим появления здания Пироговских и Пушкинских ванн. Остановимся на чашечку кофе в старинной кофейне Гукасова, здании в форме речного корабля. И про целебный нарзан не забудем! Если останутся силы, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Машук. Отсюда открывается захватывающий вид на Кавказскую гряду и Эльбрус.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога 350 руб. /чел.
  • Кофе или глинтвейн от 100 руб. /чел.

в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Пироговских ванн
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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