В Пятигорске можно стать частью увлекательного спектакля-променада "Клад где-то здесь!". Участники узнают о нетуристических местах города, связанных с фильмом "12 стульев". Маршрут включает озеро Провал, грот Лермонтова и Каскадную лестницу. Программа наполнена шутками и загадками, а наушники позволят не упустить ни слова. Прогулка подходит для всех, кто молод душой и готов к новым открытиям. Сопровождающий из команды обеспечит комфортное путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Станьте героем спектакля
- 🗺 Откройте нетуристические места
- 🎬 Узнайте о съёмках «12 стульев»
- 🧩 Решайте загадки и шутите
- 👟 Пешеходный маршрут с комфортом
- 🎧 Наушники для лучшего восприятия
Что можно увидеть
- Озеро Провал
- Грот Лермонтова
- Каскадная лестница
- Лермонтовская галерея
- Фонтан
Описание экскурсии
Не Лермонтовым единым жив Пятигорск! На прогулке вы услышите историю о совершенно другой стороне города — кинематографической.
Маршрут пройдёт:
- от озера Провал — к гроту Лермонтова
- вниз по Каскадной лестнице
- мимо миниатюр Пятигорска — к Лермонтовской галерее и фонтану
Вы узнаете:
- где на самом деле снимали «12 стульев»
- как Пятигорск связан с героями фильма
- сколько было экранизаций
- сколько стульев участвовало в съёмках
Кому подойдёт променад-спектакль
Тем, кто молод душой, открыт к новому и хочет стать частью истории Пятигорска.
Организационные детали
- Маршрут полностью пешеходный. Мы постаралась выстроить его сверху вниз, но лестницы будут
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
в субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети 5-12 лет
|800 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети с 5 до 7 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 2713 туристов
Делаем всё с душой и заботой для путешественников с 2005 года. По нашему маршруту вы идёте сверху вниз и всегда являетесь частью событий, а не просто зрителем со стороны. Переходите через века с нами, и мы уверены — вас удивит это путешествие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 ноя 2025
Это было офигенно! Огромное спасибо за приятные эмоции и просто огромное удовольствие от этой прогулки
Т
Татьяна
12 авг 2025
Очень интересная и необычная экскурсия по Пятигорску. Рекомендую!!
Олег
8 авг 2025
Очень интересно, с юмором! Катя молодец!!!
Новикова
27 июл 2025
Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на жару, мы совершенно не устали, всю дорогу улыбались, а в конце нас ждал приятный сюрприз на память
Анна
24 июл 2025
Иммерсивный формат экскурсии - это нечто! Мне очень понравилась экскурсия, маршрут, экскурсовод. Голос ПП - отдельный восторг! Рада, что выбрала именно иммерсивку. Спасибо большое! Обязательно поделюсь со своими знакомыми такой находкой.
Ю
Юлия
11 июл 2025
Это очень свежий яркий формат для знакомства с городом! Мне понравилось. Красивый маршрут, интерактивная подача - всё как мы любим. Да и для местного жителя, мне кажется, будет интересно узнать какие-то пикантные нетривиальные истории о городе.
Рекомендую!
Рекомендую!
Мария
4 июл 2025
Мы отдыхаем с семьей в Пятигорске 2-3 раза в год, приезжая на долгие выходные. Побывав на всех экскурсиях региона за несколько лет, я очень рада была обнаружить новый формат, тему
Юлия
4 июл 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасное погружение в историю Пятигорска, через призму произведения Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Спасибо, было интересно и нескучно!!!
