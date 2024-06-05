Пироговские ванны – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пироговские ванны» в Пятигорске, цены от 1 700 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Отличная экскурсия.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город
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    близкий знакомый, влюблённый в город. Очень непринуждённо. Время пролетело незаметно. На следующий день отправились снова по тому же маршруту, чтобы ещё раз увидеть те же места, ощутить энергию Пятигорска, усвоить информацию, сохранить в памяти на долго! Спасибо! Рекомендуем! Супер!

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Потрясающий гид! Все очень понравилось! Пятигорск прекрасный город, очень много узнали от Елены. Обязательно обратимся вновь и будем рекомендовать друзьям❤️
  • Д
    Дарья
    25 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Искренне благодарю экскурсовода Светлану. Три часа пролетели незаметно, и это было не занудное перечисление дат, имëн и событий, а живой
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    эмоциональный лëгкий рассказ, точнее беседа, в которую вовлечены все участники. Светлана очень гибко учитывает пожелания экскурсантов, стараясь, чтобы всем - и взрослым, и детям - было и комфортно, и интересно. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пироговские ванны»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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