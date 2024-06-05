Е Елизавета Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!

С Светлана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!

О Оксана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!

O Olga Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет Отличная экскурсия.

Е Елена Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет читать дальше близкий знакомый, влюблённый в город. Очень непринуждённо. Время пролетело незаметно. На следующий день отправились снова по тому же маршруту, чтобы ещё раз увидеть те же места, ощутить энергию Пятигорска, усвоить информацию, сохранить в памяти на долго! Спасибо! Рекомендуем! Супер! Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город

Т Татьяна Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет Потрясающий гид! Все очень понравилось! Пятигорск прекрасный город, очень много узнали от Елены. Обязательно обратимся вновь и будем рекомендовать друзьям❤️

Д Дарья По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау

А Анна По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.