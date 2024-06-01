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очень комфортно. Переживала зря! Машина проходимая и комфортная. Маршрут выстроен очень удачно и по времени переездов между локациями, и по времени пребывания в каждой из них. Николай отличный гид и прекрасный рассказчик. Спасибо ему огромное, что показал нам чудесный вид на ущелье. Ни одно фото не передаёт красоту этого места! Дочь впечатлена легендой об огромных пауках и теперь всем её рассказывает. С удовольствием провели время и отдохнули на горячих источниках!