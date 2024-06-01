Озеро Тамбукан – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Озеро Тамбукан» в Пятигорске, цены от 2 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендуюОт поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Александр оказался прекрасным рассказчиком, к тому же очень хорошо знает историю и обычаи своего
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    края. Несмотря на то, что на Эльбрусе с погодой немного не повезло, маршрут был построен очень интересно. Александр смог показать нам всю красоту Приэльбрусья! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Четыре города Кавказских Минеральных Вод
    Больше дороги, чем городов… Но для первого знакомства с КМВ неплохо.
  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Четыре города Кавказских Минеральных Вод
    Для тех, кто впервые посетил КМВ, отличная экскурсия. Становится понятно, что еще надо посмотреть. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье Викторовне. Просто восхищались, как интересно рассказывает и как много знает.
  • Е
    Елизавета
    17 марта 2024
    Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус
    Замечательные виды, отличный гид, получили незабываемые впечатления в хорошей компании!
  • В
    Виктория
    19 февраля 2024
    Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус
    Мне все очень понравилось. Комфортный автомобиль, хорошая компания попалась. Гида хочется поблагодарить отдельно. Очень вежливый, веселый, много знает, интересно рассказывает. Виды конечно шикарные, я в восторге!!! Буду советовать Вас друзьям.
  • Т
    Татьяна
    11 февраля 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
    Путешествуем с Кареном второй раз, и всё как всегда, прошло отлично! Легенды, факты, были и небыли, солнечное настроение, аккуратное вождение,
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    не тривиальные и не многолюдные тропы, советы и подсказки, все сложилось в потрясающий день и поездку! Рады, что выбрали именно этот маршрут, рады были узнать столько всего нового в мягкой свободной беседе. Отдельное спасибо за вкуснейшие хычины и чай!! Послевкусие от такого путешествия чувствуется до сих пор! Поездка для тех, кто многое уже в КМВ видел, но готов удивляться заново! Благодарность Карену!

  • А
    Анна
    27 апреля 2023
    Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
    Замечательная экскурсия! Если честно, я переживала, что пятилетнему ребёнку может быть скучно. А двум людям с проблемами со спиной не
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    очень комфортно. Переживала зря! Машина проходимая и комфортная. Маршрут выстроен очень удачно и по времени переездов между локациями, и по времени пребывания в каждой из них. Николай отличный гид и прекрасный рассказчик. Спасибо ему огромное, что показал нам чудесный вид на ущелье. Ни одно фото не передаёт красоту этого места! Дочь впечатлена легендой об огромных пауках и теперь всем её рассказывает. С удовольствием провели время и отдохнули на горячих источниках!

  • Д
    Денис
    30 марта 2023
    Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
    Чудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив и тактичен, готов пойти навстречу клиентам
    Чудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив иЧудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив иЧудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив и

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Озеро Тамбукан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
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  3. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
  4. Четыре города Кавказских Минеральных Вод
  5. К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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