1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
- ААлексей21 мая 2024От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Александр оказался прекрасным рассказчиком, к тому же очень хорошо знает историю и обычаи своего
- ИИрина16 апреля 2024Больше дороги, чем городов… Но для первого знакомства с КМВ неплохо.
- ЮЮлия18 марта 2024Для тех, кто впервые посетил КМВ, отличная экскурсия. Становится понятно, что еще надо посмотреть. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье Викторовне. Просто восхищались, как интересно рассказывает и как много знает.
- ЕЕлизавета17 марта 2024Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на ЭльбрусЗамечательные виды, отличный гид, получили незабываемые впечатления в хорошей компании!
- ВВиктория19 февраля 2024Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на ЭльбрусМне все очень понравилось. Комфортный автомобиль, хорошая компания попалась. Гида хочется поблагодарить отдельно. Очень вежливый, веселый, много знает, интересно рассказывает. Виды конечно шикарные, я в восторге!!! Буду советовать Вас друзьям.
- ТТатьяна11 февраля 2024Путешествуем с Кареном второй раз, и всё как всегда, прошло отлично! Легенды, факты, были и небыли, солнечное настроение, аккуратное вождение,
- ААнна27 апреля 2023Замечательная экскурсия! Если честно, я переживала, что пятилетнему ребёнку может быть скучно. А двум людям с проблемами со спиной не
- ДДенис30 марта 2023Чудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив и тактичен, готов пойти навстречу клиентам
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Озеро Тамбукан»
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