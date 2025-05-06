Мои заказы

Экскурсии в Нальчик из Пятигорска

Найдено 5 экскурсий в категории «Нальчик» в Пятигорске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
Путешествие из Пятигорска в Кабардино-Балкарию: замок Шато Эркен, горные пейзажи и термальные источники ждут вас. Узнайте больше о местных традициях
Начало: На Ессентукской улице
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: перевал Гумбаши, Эльбрус и старинные аулы ждут вас в этой захватывающей экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в магию Кавказа: от Чегемских водопадов до мистических Голубых озёр и горячих источников Аушигера. Невероятные истории и пейзажи ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
    Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны. Карен интересный рассказчик; построил маршрут с учетом наших пожеланий. Много классных фото и видео сохранили наши прекрасные впечатления!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2025
    Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
    Природа Кавказа вообще бесценна, а когда тебе показывают ее с любовью, это вообще не передать словами. Карен, огромное спасибо тебе за экскурсию. Прекрасный собеседник, аккуратный водитель. Ты поделился своей любовью к своему краю. Чегемский водопады навсегда останутся в нашей памяти
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
    Все было просто замечательно! Интересно! Вкусно! Красиво! Положительно! С улыбкой и ярким солнышком! Спасибо большое Карену!
  • Т
    Татьяна
    11 февраля 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
    Путешествуем с Кареном второй раз, и всё как всегда, прошло отлично! Легенды, факты, были и небыли, солнечное настроение, аккуратное вождение,
    не тривиальные и не многолюдные тропы, советы и подсказки, все сложилось в потрясающий день и поездку! Рады, что выбрали именно этот маршрут, рады были узнать столько всего нового в мягкой свободной беседе. Отдельное спасибо за вкуснейшие хычины и чай!! Послевкусие от такого путешествия чувствуется до сих пор! Поездка для тех, кто многое уже в КМВ видел, но готов удивляться заново! Благодарность Карену!

  • О
    Ольга
    8 ноября 2022
    Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
    Карен очень отлично провëл экскурсию! Очень много знает и грамотно преподносит информацию.
    Учитывал все наши пожелания!
    Всё очень понравилось!
    Спасибо большое!
  • Н
    Наталия
    5 сентября 2022
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
    Прекрасное путешествие, рекомендуем всем, всем, всем!
  • М
    Михаил
    15 июля 2022
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
    Отличная экскурсия! Карен, спасибо! Вы великолепный рассказчик и очень комфортный организатор). Экскурсия прошла великолепно. И главное сын очень много запомнил и теперь так и сыплет кавказскими легендами, постоянно вспоминает Верхнею Балкарию (за неё ещё отдельная благодарность супруги).
  • Е
    Евгения
    26 марта 2022
    Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
    Были на экскурсии у Карена 20 марта. Маршрут новый. И хотелось бы отметить, что вариант такого маршрута все-таки рассчитан на
    более теплую и не такую заснеженную погоду, на которую мы попали. Из-за циклона не везде можно было проехать, поэтому экскурсия у нас оказалась в несколько сокращенном варианте, от этого осталось чувство, что мы несколько за нее переплатили.
    Но Карен всю дорогу не давал нам скучать. Рассказывал много (ооочень много!) интересных историй и научных фактов. Хочу отметить очень интересную и необычную локацию - Замок Шато Эркен. К сожалению, внутрь попасть не получилось, но значит еще на одну нераскрытую загадку стало больше и появился еще один повод вернуться на Северный Кавказ. Теперь уже в более теплую погоду!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Нальчик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
  2. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
  3. Величественная Карачаево-Черкесия
  4. Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
  5. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Парк Цветник
  5. Эолова арфа
  6. Гижгит
  7. Озеро Провал
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Чегемские водопады
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Нальчик" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пятигорске на 2025 год по теме «Нальчик», 63 ⭐ отзыва, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль