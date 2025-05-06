Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в волшебную Кабардино-Балкарию
Путешествие из Пятигорска в Кабардино-Балкарию: замок Шато Эркен, горные пейзажи и термальные источники ждут вас. Узнайте больше о местных традициях
Начало: На Ессентукской улице
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: перевал Гумбаши, Эльбрус и старинные аулы ждут вас в этой захватывающей экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в магию Кавказа: от Чегемских водопадов до мистических Голубых озёр и горячих источников Аушигера. Невероятные истории и пейзажи ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 мая 2025Очень познавательная и увлекательная поездка. С Кареном ездили уже на вторую экскурсию и вновь остались довольны. Карен интересный рассказчик; построил маршрут с учетом наших пожеланий. Много классных фото и видео сохранили наши прекрасные впечатления!
- ННаталья10 марта 2025Природа Кавказа вообще бесценна, а когда тебе показывают ее с любовью, это вообще не передать словами. Карен, огромное спасибо тебе за экскурсию. Прекрасный собеседник, аккуратный водитель. Ты поделился своей любовью к своему краю. Чегемский водопады навсегда останутся в нашей памяти
- ВВиктория5 апреля 2024Все было просто замечательно! Интересно! Вкусно! Красиво! Положительно! С улыбкой и ярким солнышком! Спасибо большое Карену!
- ТТатьяна11 февраля 2024Путешествуем с Кареном второй раз, и всё как всегда, прошло отлично! Легенды, факты, были и небыли, солнечное настроение, аккуратное вождение,
- ООльга8 ноября 2022Карен очень отлично провëл экскурсию! Очень много знает и грамотно преподносит информацию.
Учитывал все наши пожелания!
Всё очень понравилось!
Спасибо большое!
- ННаталия5 сентября 2022Прекрасное путешествие, рекомендуем всем, всем, всем!
- ММихаил15 июля 2022Отличная экскурсия! Карен, спасибо! Вы великолепный рассказчик и очень комфортный организатор). Экскурсия прошла великолепно. И главное сын очень много запомнил и теперь так и сыплет кавказскими легендами, постоянно вспоминает Верхнею Балкарию (за неё ещё отдельная благодарность супруги).
- ЕЕвгения26 марта 2022Были на экскурсии у Карена 20 марта. Маршрут новый. И хотелось бы отметить, что вариант такого маршрута все-таки рассчитан на
