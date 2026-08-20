Мы увидим неповторимые горные пейзажи, попробуем чистейшую воду в реке Улу-Муруджу и по канатно-кресельной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, где полюбуемся суровыми вершинами с вечными ледниками. По желанию посетим Тебердинский заповедник (визит-центр и музей). На обратном пути искупаемся в настоящих термальных источниках.
Описание экскурсииПутешествие в Домбай – один из самых популярных экскурсионных маршрутов Кавминвод, знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Домбай
- Шоанинский храм 10 века
- Р. Уллу-Муруджу
Что включено
- Услуги гида и трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу - 2300 р/чел
- Подъем к храму - 200 р/чел
- Билеты в термальные источники - 600 р/чел
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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