Домбай – это открытый музей 🖼 природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце ☀️ на фоне пихтовых лесов.
В ходе экскурсии 🧭 Вы:
увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
подниметесь канатной дорогой на склон горы ⛰️ Мусса-Ачитара,
узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря 🌊.
Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы ⛰️ Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
+Что входит
Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
Услуги профессионального водителя
Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
–Что не входит
Завтрак: карачаевские хычины (200 руб. ), чай на горных травах (50 руб. )
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. (700 руб. )
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. (700 руб. )
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. (400 руб. )
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека
Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб. ), хычины (100 руб. ), шурпа (300 руб. ), лагман (300 руб. ), глинтвейн, чай на горных травах.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.