Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

4.7
43 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пятигорска
Насладитесь красотой природы Домбая.

На экскурсии 🧭 вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы ⛰️ Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю 📖 этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей.

А также сделаете невероятные фотографии 📸 пейзажей Кавказа.
Задать вопрос
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

Что вы увидите

  • Круговая панорама гор и ледников
  • Древнейшие храмы
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Уллу-Муруджу
  • Домбайская поляна
  • Канатные дороги
Домбай – это открытый музей 🖼 природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце ☀️ на фоне пихтовых лесов.

В ходе экскурсии 🧭 Вы:

  • увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
  • попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
  • подниметесь канатной дорогой на склон горы ⛰️ Мусса-Ачитара,
  • узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
  • почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
  • Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря 🌊.
  • Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы ⛰️ Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
+Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Завтрак: карачаевские хычины (200 руб. ), чай на горных травах (50 руб. )
  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. (700 руб. )
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. (700 руб. )
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. (400 руб. )
  • При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека
  • Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб. ), хычины (100 руб. ), шурпа (300 руб. ), лагман (300 руб. ), глинтвейн, чай на горных травах.
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

👥Групповые🚌На автобусеГоры🏡Выездные#На Домбай

Спутник П. проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
150 отзывов
Обзорная экскурсия по Пятигорску
400
4 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску
51 отзыв
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
1 500
12 часов
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
30 отзывов
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
600
5 часов
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
3 500
3 часа
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
54 отзыва
Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах
Пятигорск глазами Лермонтова
2 600
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
9 отзывов
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Лермонтовский Пятигорск
3 500
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
80 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
6 500
6 часов
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
11 отзывов
Узнать о жизни на водах и пройти по лучшим маршрутам в путешествии из Пятигорска
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
2 000
14 часов
Грозный — Аргун: история трех республик Кавказа
16 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
От 8 000
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
37 отзывов
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске