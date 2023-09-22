Экскурсии по заповедникам из Пятигорска

Найдено 4 экскурсии в категории «Заповедники» в Пятигорске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«В любое время года природа заповедника поражает красотой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
«Побываем в Тебердинском Заповеднике»
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
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    намного интересней и увлекательней! Запланированные места успели посетить практически все! Домбай, туманное озеро, тибердинский заповедник! После, по его совету посетили место, где прекрасно поужинали! Все в общем понравилось! Александр красавчег! Рекомендую!

  • О
    Олег
    18 августа 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
  • А
    Александр
    6 февраля 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
  • М
    Марина
    5 февраля 2022
    На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
    Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.
  • А
    Алексей
    6 июля 2021
    На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
    Поездка нам понравилась. Андрей за разумную доплату предложил разные маршруты движения туда и обратно, что оказалось очень удачным вариантом, захватили
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    озеро и перевал. В сам заповедник не попали, тк в приграничной зоне, прождав более 30 минут на посту и, поняв что прождем еще час, а потом ждать столько же времени обратно, уехали на парадром, где удалось полетать над ущельем. Таким образом, если едете в выходной, то учитывайте возможность длительного ожидания пропуска на погранзаставе. Манера езды водителя адекватная и аккуратная. Рекомендую поездку именно с озером и перевалом, получается разнообразнее. Делали много красивых фото. Выезжать тогда лучше пораньше. Пунктов питания по дороге немного. Тоже надо учитывать этот момент при поездке. Несмотря на то, что до планируемого пункта назначения мы не добрались, рекомендую данную поездку и водителя, учитывая что в целом всем остались довольны.

  • Ю
    Юлия
    11 января 2021
    На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
    Мы путешествовали семьей из 4 человек. включая двух детей 7 и 16 лет! Наш гид за это время стал нам
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    другом) редко встретишь такого внимательного человека! Андрей легко подстраивался под все нюансы путешествия с детьми, предлагал различные варианты замены сложных маршрутов, показал нам невероятно красивые места,которые мы будем долго помнить. Поездка заняла почти весь день, но благодаря комфортной машине и внимательному гиду мы почти не устали, а дети требовали продолжения! Рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Заповедники»

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  4. Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
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  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Заповедники" можно забронировать 4 экскурсии от 16 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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