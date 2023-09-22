1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«В любое время года природа заповедника поражает красотой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
«Побываем в Тебердинском Заповеднике»
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 сентября 2023Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
- ООлег18 августа 2023Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
- ААлександр6 февраля 2023Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
- ММарина5 февраля 2022Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.
- ААлексей6 июля 2021Поездка нам понравилась. Андрей за разумную доплату предложил разные маршруты движения туда и обратно, что оказалось очень удачным вариантом, захватили
- ЮЮлия11 января 2021Мы путешествовали семьей из 4 человек. включая двух детей 7 и 16 лет! Наш гид за это время стал нам
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Заповедники»
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