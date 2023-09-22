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озеро и перевал. В сам заповедник не попали, тк в приграничной зоне, прождав более 30 минут на посту и, поняв что прождем еще час, а потом ждать столько же времени обратно, уехали на парадром, где удалось полетать над ущельем. Таким образом, если едете в выходной, то учитывайте возможность длительного ожидания пропуска на погранзаставе. Манера езды водителя адекватная и аккуратная. Рекомендую поездку именно с озером и перевалом, получается разнообразнее. Делали много красивых фото. Выезжать тогда лучше пораньше. Пунктов питания по дороге немного. Тоже надо учитывать этот момент при поездке. Несмотря на то, что до планируемого пункта назначения мы не добрались, рекомендую данную поездку и водителя, учитывая что в целом всем остались довольны.