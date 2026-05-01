Вас ждёт лёгкая, но насыщенная прогулка, где история переплетается с природой, а каждая локация раскрывается через живые рассказы, детали и атмосферу. Мы будем не просто смотреть — а чувствовать, замечать и проживать этот город. Поговорим о традициях курорта, его тайнах и истории, а в особенных местах загадаем желания.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Провал — загадочное подземное озеро внутри горы.
- бульвар Гагарина — старинный променад с дачами дореволюционной эпохи.
- Бесстыжие ванны — природные купели с тёплой минеральной водой.
- Михайловский отрог и беседку Эолова арфа — одну из лучших панорам города.
- Емануелевский парк — место, где проходил первый трамвай.
- грот Лермонтова и грот Дианы — атмосферные уголки, связанные с поэтом.
- памятник Орлу — символ силы и здоровья Кавказских Минеральных Вод.
- Китайскую беседку — живописную точку с видом на город и горы.
- Академическую галерею и парк «Цветник» — историческое сердце Пятигорска.
- сероводородный источник — один из старейших в городе.
- памятник Лермонтову, рядом с которым вспомним его судьбу.
Вы узнаете:
- почему Остап Бендер продавал билеты в Провал.
- откуда появилось название Бесстыжие ванны.
- где Лермонтов провёл последний бал и как это связано с Эоловой арфой.
- что такое питейники и как правильно пить минеральную воду.
- как зарождались курорты КМВ и почему Пятигорск стал особенным.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в любую погоду.
- По понедельникам вход к озеру Провал закрыт.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 12:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 190 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
