Два курорта КМВ — во многом разные, во многом схожие. Мы прогуляемся по каждому, насладимся архитектурой 19 века и увлекательными историями.
Выясним, как возникли Кавказские Минеральные Воды, а ещё — кто тут жил и отдыхал, читал Лермонтова, развивал театральное искусство и делал кефир.
Описание экскурсии
Пятигорск и его достопримечательности
- Отель «Бристоль» — старинное здание начала 20 века
- Усадьба Мерлини — когда-то М. Ю. Лермонтов посещал вечера этого дома
- Лермонтовская галерея — красивое витражное здание с вековой историей
- Ермоловские ванны — уникальное архитектурное сооружение
- Театр оперетты — здесь продолжает развиваться театральное искусство
- Грот Дианы — травертиновое творение рук человека
- Китайская беседка и её причудливые формы
- Орëл — символ здравниц КМВ
- Елизаветинская галерея — королева Кавказских Минеральных Вод
- Озеро Провал — необычное природное образование
- Эолова Арфа — здесь бог ветров играет на тонких струнах
- Канатка до вершины горы Машук, с которой открываются красивые виды Степного предгорья
Кисловодск и его ключевые места
- Кисловодская крепость — место, где зародился город
- Свято-Никольский собор, которые после революции постигла печальная участь
- Дача Бландовых и история о том, как в России стали делать кефир
- Соборная мечеть Кисловодска — история не одного десятилетия
- Мост «Дамский каприз» — позвольте вас перенести
- «Стеклянная струя» — необычный архитектурный объект
- Летняя читальня — А. П. Чехов перечитывал здесь М. Ю. Лермонтова
- Цветочные часы и Царская беседка
- Грот «Пещера демона» — арт-объект с любопытной историей
- Нарзанная галерея — английская готика, творение Самуила Уптона
Примерный тайминг: время перемещения между городами — от 30 до 40 мин, на каждой локации — по 10-15 мин. Всё зависит от вашего темпа и пожеланий.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Great Wall Hover H3. Есть бустер. Необходимость детского кресла оговаривается заранее — аренда за доплату
- Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я ли другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1029 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Входит в следующие категории Пятигорска
