Мои заказы

Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск

Объединить два города в 1 день и познакомиться с их историей и архитектурой
Два курорта КМВ — во многом разные, во многом схожие. Мы прогуляемся по каждому, насладимся архитектурой 19 века и увлекательными историями.

Выясним, как возникли Кавказские Минеральные Воды, а ещё — кто тут жил и отдыхал, читал Лермонтова, развивал театральное искусство и делал кефир.
Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск© Кирилл
Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск© Кирилл
Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск© Кирилл

Описание экскурсии

Пятигорск и его достопримечательности

  • Отель «Бристоль» — старинное здание начала 20 века
  • Усадьба Мерлини — когда-то М. Ю. Лермонтов посещал вечера этого дома
  • Лермонтовская галерея — красивое витражное здание с вековой историей
  • Ермоловские ванны — уникальное архитектурное сооружение
  • Театр оперетты — здесь продолжает развиваться театральное искусство
  • Грот Дианы — травертиновое творение рук человека
  • Китайская беседка и её причудливые формы
  • Орëл — символ здравниц КМВ
  • Елизаветинская галерея — королева Кавказских Минеральных Вод
  • Озеро Провал — необычное природное образование
  • Эолова Арфа — здесь бог ветров играет на тонких струнах
  • Канатка до вершины горы Машук, с которой открываются красивые виды Степного предгорья

Кисловодск и его ключевые места

  • Кисловодская крепость — место, где зародился город
  • Свято-Никольский собор, которые после революции постигла печальная участь
  • Дача Бландовых и история о том, как в России стали делать кефир
  • Соборная мечеть Кисловодска — история не одного десятилетия
  • Мост «Дамский каприз» — позвольте вас перенести
  • «Стеклянная струя» — необычный архитектурный объект
  • Летняя читальня — А. П. Чехов перечитывал здесь М. Ю. Лермонтова
  • Цветочные часы и Царская беседка
  • Грот «Пещера демона» — арт-объект с любопытной историей
  • Нарзанная галерея — английская готика, творение Самуила Уптона

Примерный тайминг: время перемещения между городами — от 30 до 40 мин, на каждой локации — по 10-15 мин. Всё зависит от вашего темпа и пожеланий.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Great Wall Hover H3. Есть бустер. Необходимость детского кресла оговаривается заранее — аренда за доплату
  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 1000 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я ли другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1029 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
На машине
10 часов
-
10%
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 910 ₽19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
На автобусе
12 часов
74 отзыва
Групповая
4 в 1: Пятигорск и окрестности
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске