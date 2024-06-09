Северная Осетия — безумно красивый регион с древней историей. Здесь вы увидите старинные храмы, древние башни и захоронения, а также красивые «альпийские» луга.
Мы посетим сразу три ущелья: Куртатинское и Кармадонское, а также Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала.
Мы посетим сразу три ущелья: Куртатинское и Кармадонское, а также Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- «Лавочка счастья»/ Мидаграбинские водопады
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели над пропастью
- Арт-объект «Æ»
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Сначала нас встретит самое красивое в Северной Осетии Куртатинское ущелье и река Фиагдон, которая бурно течет среди скал. Здесь мы остановимся, чтобы оценить масштабы Кардагаванской теснины. Следующим пунктом нашего путешествия станет Дзивгисская крепость XIII века с оборонительными сооружениями. Наш гид расскажет о набегах, воинах, защищавших свои земли, и способах обороны крепости. Далее мы направимся в Архонский перевал, чтобы сфотографироваться на «Лавочке счастья» с завораживающими горными пейзажами, видами на поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Затем мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель в России, сердце духовной жизни региона. Мы пройдем достаточно большой маршрут, поэтому самое время подкрепиться вкусными осетинскими пирогами. Наши гости часто говорят, это лучшие осетинские пироги, которые они пробовали. После обеда мы едем к башне братьев Курта и Тага — это родовое гнездо, которое осетины считают символом зарождения нации. После нас ждут Фиагдонские качели с потрясающими видами на «альпийские» луга и арт-объект «Æ», посвященный первой букве осетинского алфавита. Следующая локация — «Город мёртвых» Даргавс. Это самый крупный некрополь Кавказа, в котором до сих пор хранятся останки мертвых. Место с неописуемой атмосферой, это нужно прочувствовать самому! Последним пунктом нашего путешествия станет Кармадонское ущелье, где сошел печально известный ледник Колка, который унес жизни более 300 тыс человек, в том числе известного актера Сергея Бодрова и его съемочной группы. Проехав впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы возвращаемся домой.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- «Лавочка счастья»/ Мидаграбинские водопады
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели над пропастью
- Арт-объект «Æ»
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По желанию:
- Питание (обед от 200 до 500 руб.)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Обуйте удобную обувь
- В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
- Берите с собой наличные
- Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
- Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
- Время отправления и возращения указано ориентировочно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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