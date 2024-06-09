Описание экскурсии

Что вас ожидает: Сначала нас встретит самое красивое в Северной Осетии Куртатинское ущелье и река Фиагдон, которая бурно течет среди скал. Здесь мы остановимся, чтобы оценить масштабы Кардагаванской теснины. Следующим пунктом нашего путешествия станет Дзивгисская крепость XIII века с оборонительными сооружениями. Наш гид расскажет о набегах, воинах, защищавших свои земли, и способах обороны крепости. Далее мы направимся в Архонский перевал, чтобы сфотографироваться на «Лавочке счастья» с завораживающими горными пейзажами, видами на поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Затем мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель в России, сердце духовной жизни региона. Мы пройдем достаточно большой маршрут, поэтому самое время подкрепиться вкусными осетинскими пирогами. Наши гости часто говорят, это лучшие осетинские пироги, которые они пробовали. После обеда мы едем к башне братьев Курта и Тага — это родовое гнездо, которое осетины считают символом зарождения нации. После нас ждут Фиагдонские качели с потрясающими видами на «альпийские» луга и арт-объект «Æ», посвященный первой букве осетинского алфавита. Следующая локация — «Город мёртвых» Даргавс. Это самый крупный некрополь Кавказа, в котором до сих пор хранятся останки мертвых. Место с неописуемой атмосферой, это нужно прочувствовать самому! Последним пунктом нашего путешествия станет Кармадонское ущелье, где сошел печально известный ледник Колка, который унес жизни более 300 тыс человек, в том числе известного актера Сергея Бодрова и его съемочной группы. Проехав впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы возвращаемся домой.